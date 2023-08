– Jeg var ikke klar over at han handlet aksjer på den måten som han gjorde. Han hadde noen aksjer da jeg tiltrådte, og jeg fikk beskjed om det, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt innledningsvis på Dagsnytt 18.

Dette forteller hun var en bevisst handling fra ektemannens side, nettopp for å unngå innsidehandel.

– Jeg endte med et veldig stort inhabilitetsproblem på den andre siden, sier Huitfeldt, og begrunner det med at hun derfor ikke fikk vurdert sin egen habilitet.

Anniken Huitfeldt måtte svare for seg i Dagsnytt 18 onsdag. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

På spørsmål om hun har vurdert å trekke seg som minister, svarer Huitfeldt:

– Jeg har selv ikke vurdert å trekke meg.

Fra nyheten ble kjent tidligere onsdag, har utenriksministeren vært klar på at hun ønsker å rydde opp i feilen som er blitt gjort.

Retningslinjene ved kjøp og salg av finansielle instrumenter i Håndbok for politisk ledelse er tydelige når det gjelder aksjekjøp:

«Politisk ledelse skal generelt utvise en betydelig grad av aktsomhet ved sine disposisjoner i aksjemarkedet, uavhengig av de formelle grensene som følger av verdipapirhandelloven. Det samme gjelder politikerens nærstående».

– Han tolket det feil, sier Huitfeldt på Dagsrevyen.

Likevel tar hun det fulle ansvaret, og sier at det ikke er ektemannens problem.

– Jeg burde sagt at «alle dine kjøp må du rapportere til meg». Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg sagt: «Enkeltaksjer, kvitt deg med det», sier Huitfeldt.

– Dumt på alle måter

– Det er ikke noen jubeldag for norsk politikk – eller for opposisjonen – selv om det er regjeringen som nok en gang går på en solid smell. Dette er dumt på alle mulige måter fordi det rammer tilliten til de politiske prosessene og beslutningene som foretas i regjering.

Det sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han sier at de kommer til å utvide kontrollsaken som foregår og inkludere Huitfeldts habilitetssak i den.

– Regelverket har ikke vært godt nok kjent eller praktisert i regjeringen Støre. Vi vil vurdere eventuell mistillit mot noen ministre. Men det viktigste vi gjør fremover er å hindre at dette skjer i tiden videre.

Det er planlagt høringer i november.

Kjøpte våpenaksjer

– Basert på en vurdering fra lovavdeling er det grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker, sa Huitfeldt på en pressekonferanse i ettermiddag.

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen til Huitfeldt, Ola Flem, handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

Selv hevder Huitfeldt at hun ikke har hatt kjennskap til mannens aksjekjøp, og mener derfor hennes egen inhabilitet ikke har påvirket saker i regjeringen. Likevel innrømmer hun at hun har hatt kjennskap til at mannen har hatt noen enkeltaksjer, men ikke hvilke.

Selskaper Huitfeldts mann har investert i Foto: Knut Brendhagen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Kongsberg Gruppen

Norske Skog

Grieg Seafood

Lerøy Seafood

Norwegian Air Shuttle

Odfjell Drilling

Norske Skog

Aker Solutions

Rec Silicon

Yara International

Veidekke UDs oversikt over alle Ola Flems aksjekjøp fra 1. oktober 2021 til i dag

Endrer regelverket

Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag uttalt at han tror på Huitfeldts forklaring, og at hun fortsatt har hans tillit.

Fra før har Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) måttet gå av på grunn av habilitetssaker. Tonje Brenna (Ap) har også innrømmet feil, men sitter fortsatt som kunnskapsminister.

I lys av alle disse sakene, har Statsministerens kontor sett seg nødt til å oppdatere Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet.

Totalt er det lagt til 13 nye sider i regjeringens lovbok.