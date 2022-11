Støre bytter ut nære rådgivere

Etter det NRK forstår, slutter statssekretærene Tale Jordbakke og Siri Hytten.

Begge har vært i jobber ved Statsministerens kontor (SMK) siden 14. oktober i fjor. Både Jordbakke og Hytten har hatt ansvar for kommunikasjon ved SMK.

Det er ventet at endringene skjer i statsråd fredag.

PRESSESEKRETÆR: Halvard Hølleland blir ny rådgiver for Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Inn for de to kommer Halvard Hølleland og Kristoffer Toner. DN var først ute med å melde at Toner og Hølleland blir nye Støre-rådgivere. NRK har fått bekreftet begge navnene.

Hølleland blir pressesekretær, mens Toner tar over Hyttens jobb, etter det NRK får opplyst.

Halvard Hølleland er i dag statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Kunnskapsdepartementet. Han kom dit etter valgseieren i fjor høst fra en rolle som stabssjef ved byrådsleder Raymond Johansens kontor i Oslo.

Kristoffer Toner jobber i dag for konsulentselskapet McKinsey. Han har bakgrunn som politisk reporter i TV 2 og rådgiver for Arbeiderpartiet under 2019-valgkampen. Han var i denne perioden tett på partileder Støre.

Arbeiderpartiet har i høst slitt tungt med elendige meningsmålinger. Så sent som i dag får partiet støtte fra bare 17,1 prosent av velgerne i en rundspørring Norstat har gjort for NRK.