– Eg håpar jo at vi i vekene og månadane som kjem klarar å få tilbake tilliten frå veljarane.

Den draumen blir formulert av Aps partisekretær Kjersti Stenseng når ho studerer tala i NRKs desembermåling. Målinga som tjuvstartar julemånaden, er den siste hos NRK før vi går inn i eit nytt valår.

Som regel skil den raude Ap-grafen seg godt ut. No må ein nesten leite litt.

Partibarometer desember 2022 Periode 22/11–27/11. 947 intervjuer. Feilmarginer fra 0,9–3,5 pp. Parti Endring +1,4 R 7,3 % +1,4 +0,2 SV 8,6 % +0,2 −1,1 AP 17,1 % −1,1 +1,6 SP 5,9 % +1,6 +0,2 MDG 3,9 % +0,2 −0,2 KRF 3,4 % −0,2 +1,2 V 4,6 % +1,2 −2,3 H 30,1 % −2,3 −1,9 FRP 12,8 % −1,9 +0,7 Andre 6,1 % +0,7 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Endringar målt mot novembermålinga.

Blant «andre» parti skil tre seg ut: Industri- og næringspartiet 1,7 %. Demokratane: 1,7 %. Pensjonistpartiet: 1,4 %.

NRK gjer intervjuet med Stenseng når Arbeidarpartiet sine folk er i ferd med å sluttføre forhandlingane med SV om statsbudsjettet tysdag.

Ho knyter eit håp til det. Og håpar veljarane vil sjå positivt på avtalen som vart klar i går ettermiddag.

– Eg har trua på budsjettavtalen som blir endå tydelegare på å prioritere dei som har det vanskeleg no, prioritere omfordeling og økonomisk tryggleik i ein vanskeleg situasjon, seier ho.

Liten tillit

HÅP: Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap). Foto: Håvard Grønli / NRK

Men så langt i haust har tilliten mangla frå både fattig og rik. Folk som slit med å få endane til å møtast, har kritisert mangelen på omfordeling når dei har møtt partiet i debatt.

Regjeringskritikken har vore like hard frå laksemilliardærar som mislikar skatteendringane.

Arbeidarpartiet har gått frå krisemåling til krisemåling.

Partiet fekk i gjennomsnitt 18,3 prosent oppslutnad på dei ni meiningsmålingane som vart gjennomførte i november, viser samanstillinga til målingsnettstaden Poll of polls.

Særleg to målingar var skakande for regjeringspartiet Ap førre månad.

Med 16,9 hos Dagsavisen og FriFagbevegelse gjekk alarmen

Vårt Lands måling på 15,4 viste eit nytt botnnivå

Og så:

Dagens tal viser at nedgangen berre held fram. For Ap går igjen ned frå NRKs førre måling.

Partiet har leita etter svar.

– Det er ikkje berre eitt enkelt grep, men eg trur vi er ganske samla om at vi må gjere tydelege politiske grep for å møte ein usikker situasjon for folk. Ingen veit korleis krisesituasjonen utviklar seg. Vi må vere ute og lytte til folk, og sjølv om vi har lagt fram eit budsjett må vi kome med løysingar for å gje folk tryggleik, seier Stenseng.

Skifte

Om det hadde vore val no, ville det blitt regjeringsskifte med soleklar margin. Høgre, Frp og Venstre kunne laga fleirtalsregjering.

Her er talet på representantar samanlikna med kor mange representantar partia har på Stortinget i dag:

PARTI ENDRING R Raudt + 5 5 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 3 3 opp fra 2013 Ap Arbeidarpartiet -13 13 ned fra 2013 Sp Senterpartiet -16 16 ned fra 2013 MDG Miljøpartiet Dei Grøne 0 Ingen endring siden 2013 KrF Kristeleg Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høgre + 19 19 opp fra 2013 Frp Framstegspartiet + 3 3 opp fra 2013

– Eg ville forsøkt å danna ei brei borgarleg regjering, seier Høgre-leiar Erna Solberg på spørsmål om kva ho ville gjort om dette var valresultatet.

Om ein tek med KrF, har Solbergs side i politikken 90 stortingsrepresentantar i denne målinga, på Støres side ville det vore 79.

Spørsmålet er likevel om Høgre har passert toppen.

PÅ TOPP: Men er den passert? Erna Solberg på toppen av Loen Skylift i Vestland på ei av mange reiser den siste tida. Foto: Håvard Nyhus

Alle endringane i målinga er innanfor feilmarginen, men Høgre ser ut til å ha den største tilbakegangen. Sist fekk partiet heile 32,4. No: 30,1.

– Trur du toppen er nådd?

– Vi får sjå. Over 30 prosent er eit veldig godt resultat for Høgre. Den førre målinga var enormt høg. Det viktigaste vi kan få er eit borgarleg fleirtal som gir grunnlag for ei ny borgarleg regjering når den tid kjem.

Skattedebatt

Då Høgre la fram sitt alternative statsbudsjett førre veke, vart det klart at partiet aksepterer det aller meste av den skatteauken som regjeringa har lagt opp til.

Partileiar Erna Solberg forklarar dette slik:

– Det er i hovudsak eitt område vi seier ja til. Vi er einige i at vi skal hente inn pengar frå kraftsektoren, særleg vasskrafta. Blant anna fordi vi betalar ut masse pengar til folk i straumstøtte. Dette hadde vi også gjort om vi sat i regjering.

– Men den kraftige auken i arbeidsgjevaravgift hadde vi fjerna, og vi hadde kome med meir skattelette i personskattane, argumenterer ho.

I Arbeidarpartiet meiner dei Høgre prioriterer å gje skattelettene til dei som ikkje treng det.

Når Høgre har lansert sitt budsjettalternativ og regjeringa har landa sin budsjettavtale i Stortinget, kan iallfall veljarane vurdere dei politiske alternativa.

– Høgre er det Høgre som folk sa nei til for eit år sidan. Det er bra vi no får debatten mot Høgre om reelle politiske alternativ. Eg håpar det vil mobilisere våre folk, meiner Kjersti Stenseng.