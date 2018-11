Statsministermåling: Årsverste for Solberg

– Det er veldig fint at såpass mange fortsatt mener at jeg bør være statsminister. Det har vært høylytt debatt og diskusjon den siste tiden, så jeg skjønner at det har blitt noen forandringer.

Slik kommenterer Erna Solberg den siste statsministermålingen fra NRK før jul.

I målingen, som er utført av Norstat, svarer 46 prosent av de spurte at hun er best skikket til å være statsminister i Norge. 36,6 prosent svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre, mens 17 prosent svarer at de ikke vet.

Solberg har vært mer populær enn Støre i alle NRKs statsministermålinger i 2018. Men hun er langt unna toppresultatet i januar på over 60 prosent. 46 prosent er den laveste oppslutningen Solberg har fått i år.

– Da jeg var oppe i 60 prosent i januar hadde Arbeiderpartiet alvorlige utfordringer og problemer, sier Solberg, og viser til metoo-avsløringene som rystet partiet.

– Det var veldig høyt, historisk sett, for noen statsminister. Dette er vel mer normalisert, fortsetter hun.

Årsbeste for Støre

Vi må tilbake til april 2017 i NRKs statsministermålinger for å finne en måned der Støre var mer populær enn Solberg.

I januar var Ap-lederen nede i en oppslutning på 24,5 prosent. Nå er han oppe i 36,6 – den beste målingen sett med Støres øyne i år.

– Jeg har fått snakke mer om politikk. Jeg representerer og leder Arbeiderpartiet, og et alternativ til denne regjeringen. At vi får fremgang på partimålinger, håper jeg også fører til fremgang for min rolle, sier han.

Mener abortdebatten rammer Solberg

Som NRK fortalte i går tror Støre at abortsaken har bidratt til at Solbergs popularitet synker.

DEBATT: Jonas Gahr Støre og andre opposisjonspolitikere har vært svært kritisk til Solbergs åpning for å endre abortloven. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dette er en lov som har stor oppslutning blant kvinner og menn i Norge. Det at statsminister Erna Solberg er villig til å legge den i potten for å beholde makten, tror jeg mange har reagert på, sa Ap-lederen og sikter til at Solberg i dragkampen om KrFs veivalg sa at hun var villig til å diskutere endringer i abortloven dersom KrF valgte blå side.

På spørsmål om hvordan Solberg tror abortdebatten spiller inn på hennes popularitet, svarer hun:

– Alle debatter rundt samarbeid har sikkert effekt på noen av disse endringene. Når 46 prosent fortsatt mener at jeg er best egnet til å være statsminister, er det hyggelige tall å få etter mange opphetede debatter.