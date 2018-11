Solberg om abortloven: – Jeg har ikke gitt noen løfter til KrF

– Det var KrFs nestledere som ønsket det møtet. Det er ikke unaturlig når de bestemte seg for å gå inn i en regjering som var ledet av meg, at de ville snakke litt om saker, sier Solberg til pressekorpset som hadde møtt opp på Equinors høstkonferanse på Det Norske Teatret for å få hennes uttalelser om VGs avsløringer mandag.

Der kommer det fram at Solberg og nestlederne i KrF skal ha diskutert abortloven på et hittil ukjent møte på Statsministerens kontor (SMK) 11. oktober. Oppslaget skapte sterke reaksjoner i venstresiden i KrF.

I Dagsnytt atten mandag sa 1. nestleder Olaug Bollestad at det var hun og 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad som tok opp abortlovens paragraf 2c og tvillingabort på møtet med Solberg og Høyres ledelse.

– Ja, det kan jeg bekrefte. Det er ingen grunn til å tvile på det Knut Arild sier om at dette møtet var kjent for ham. Han hadde heller ingen innvendinger til det, sier Solberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa til NRK i går at han har full tillit til Ropstad, men at han ikke likte abortutspillet han kom med 18. oktober.

Uro i KrF

I går kveld holdt landsstyret et telefonmøte for å snakke ut. På forhånd ville mange ha svar på hvilken rolle Høyre spilte da Ropstad kastet abortloven inn i maktkampen om partiets fremtid.

Én uke etter møtet på SMK gikk Ropstad ut i VG og spurte Solberg og Jonas Gahr Støre (Ap) om de var villige til å komme KrFs abortkrav i møte. Senere samme dag kom svaret fra Solberg: Hun sa ja til å diskutere endringer i abortloven dersom KrF valgte å gå inn i hennes regjering.

Som NRK avslørte allerede 24. oktober hadde Ropstad dialog med Høyre før han utfordret statsministeren om abort.

– Hva var ditt budskap til Ropstad i det møtet?

– Jeg har ikke gitt dem noen løfter på noe som helst tidspunkt, men jeg har sagt at vi kan snakke om det. På det tidspunktet var jeg ikke sikker på om det var det de kom til å kjøre fram som en viktig sak, sier Solberg til NRK tirsdag.

Sier han ikke visste hva Solberg ville svare

Men etter møtet hersket det ingen tvil om at nettopp endringer i abortloven ble ett av de viktigste kortene for Ropstad og den «blå leiren» i KrF. På en rekke fylkesårsmøter ba han delegatene stemme for å gå inn i dagens regjering fordi det ville gi KrF en historisk mulighet til å endre abortloven.

I dag kan du være med å gi en stemme for å gjøre endringer i abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på den 27.oktober: «Jeg var med på å gjøre endringer i det lovverket – for å skape et samfunn med plass til absolutt alle». Kjell Ingolf Ropstad / Tale til Hordaland KrF, 27.10.18

I Dagsrevyen mandag avviste Ropstad at Høyre har trukket i trådene. Han fastholdt også at han ikke visste hva statsministeren kom til å svare da han utfordret henne og Støre om abort.