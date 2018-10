– Smakløst å forhandle om abortloven på denne måten

– Det er et veldig dårlig kort. En ting er å kaste inn økonomiske størrelser som kontantstøtten, men når det kommer til abortloven og slike tunge verdispørsmål blir det etter min mening litt smakløst å forhandle om det på den måten, sier Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet.

Torsdag uttalte statsminister Erna Solberg at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven om KrF ønsker seg inn i hennes regjering. Solberg sa blant annet at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort.

Hun er også åpen for endringer i loven som gir rett til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer, omtalt i paragraf 2c.

Dette sier loven om abort etter 12. uke Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når:

a) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;

b) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;

c) Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;

d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 197-199, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199; eller

e) Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Kilde: Lovdata

Motstand i egne rekker

Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, sa i går blankt nei til Solbergs abortflørt.

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene. Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sa Bruflot til VG.

Også regjeringspartner Venstres Trine Skei Grande var kritisk til Solbergs forslag om å endre abortloven.

Frp-leder Siv Jensen skriver i en kommentar til NRK at hun ikke vil forhandle gjennom media. Hun nøyer seg med å si:

– Etter fem års samarbeid vet vi hva som er viktig for KrF. For Frp er prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort viktig, skriver Jensen.

– Er selvsagt keen på Erna som sjef, men absolutt ikke til enhver pris, skriver Hedvig Heyerdahl Moser‏ på Twitter. Hun har vært sentral i Unge Høyre og er tidligere politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, nå ansatt i Geelmuyden Kiese.

Senioradvokat Ove A. Vanebo, som er tidligere statssekretær i Justis- og beredsskapsdepartementet, skriver følgende på Facebook om saken:

– Vet du hva, jeg tror vi bare bør blåse i dette samarbeidet med KrF, jeg.

Konservativ støtte

Solberg får imidlertid støtte på den konservative sida i Høyre, fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, som er i foreldrepermisjon.

– Hadde dette kommet opp på landsmøtet, hadde jeg nok støtta Erna i det. Jeg forholder meg til Høyres program, og kvinners frihet er viktig for meg, men det er mange utfordringer i abortspørsmålet. Jeg er absolutt villig til å diskutere dem sammen med KrF, sier hun til NRK.

Westgaard-Halle mener det ikke burde være lov å ta abort etter uke 12 på fostre med Downs syndrom. Samtidig mener hun det er en annen situasjon når fostre får diagnoser eller syndromer som innebærer at de vil dø i løpet av svangerskapet eller det første halvåret etter fødsel.

– Jeg forstår veldig godt at folk ønsker å vite helsetilstanden på barnet. Her er det noen nyanser som ikke kommer fram i den politiske debatten, sier hun.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) støtter Erna Solbergs syn på tvillingabort og abortlovens paragraf 2c. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Flaut

Simonsen mener at statsminister Erna Solbergs tilbud til KrF vitner om at hun mangler litt teft for hvor følsomme slike spørsmål er.

– Hun bomma kraftig når det gjaldt reservasjonsretten. Det har også vært bataljer på Høyres landsmøte flere ganger om disse spørsmålene hvor hun har møtt motstand. Men det skal sies at det foreløpig er ganske stille på Høyrefløyen, så det kan hende at makta betyr mer der også, sier Simonsen.

Også representater i opposisjonen reagerer:

– Oj, dette er flaut. At KrF skal ta et valg kan jo ikke føre til at Høyre eller Arbeiderpartiet skal inngå en konkurranse om hvem som er KrF. Da taper alle. I dag, særlig landsmøtedelegatene til Høyre, skriver Arbeiderpartiets Jette F. Christensen.

Også stemmer i Arbeiderpartiet reagerer på at statsministeren er villig til å sette abortloven i spill. Foto: skjermdump

– Tar seg ikke godt ut som lokkemiddel

– Abortloven er ikke et vanlig forhandlingstema over bordet. Det provoserer åpenbart mange i Hareides krets, som reagerer på måten Solberg introduserer det på, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Ifølge Takvam kan provokasjonen slå begge veier:

– På tross av at forslaget provoserer en del, vurderer mange likevel at det slår positivt ut i den konservative fløyen av KrF, og som er tilhengere av en borgerlig løsning, for de ser at de her kan få gjennomslag for et slikt krav, sier Takvam.

Tone Aglen, politisk kommentator i Adresseavisen mener statsministeren «spiller et ganske høyt spill».

– Erna Solberg har en ganske spesiell autoritet. Det er noe uverdig å bruke abort, som er et veldig vanskelig etisk spørsmål som en politisk auksjon om KrFs gunst.

Aglen sier hun kan forstå høyresidas behov for å minne KrF om deres sterke verdifellesskap historisk.

– Men for en statsminister, syns jeg ikke det tar seg særlig godt ut å kaste opp disse spørsmålene som tydelig lokkemiddel.