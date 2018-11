Klart rødgrønt flertall – KrF og Venstre under sperregrensen

– Målingen er oppløftende for oss. Jeg tror den er resultatet av hardt arbeid. Vi får frem politikken vår, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Årets siste partibarometer Norstat for NRK. Periode 20.11.18–25.11.18. 933 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,4 pp. Parti Endring −0,2 R 3,3 % −0,2 +0,3 SV 7,0 % +0,3 +2,5 AP 29,7 % +2,5 −0,7 SP 11,4 % −0,7 −0,4 MDG 2,8 % −0,4 −0,7 KRF 3,2 % −0,7 −0,9 V 2,8 % −0,9 +0,4 H 24,7 % +0,4 −1,0 FRP 13,1 % −1,0 +0,7 Andre 2,0 % +0,7 Kilde: Norstat

I NRKs ferske partibarometer svarer 29,7 prosent av de spurte at de ville stemt på Arbeiderpartiet dersom det var valg i morgen. Det er opp 2,5 prosentpoeng fra forrige måling. SV går litt frem, mens Sp går noe tilbake.

FORNØYD: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Siv Sandvik / NRK

Alle de tre rødgrønne partiene styrker seg sammenlignet med valgresultatet i fjor. Til sammen ville de fått 90 stortingsrepresentanter og et klart flertall på Stortinget dersom meningsmålingen var valgresultatet.

– Det er flertall for å skifte regjering, og det er et godt utgangspunkt. Men valget er om knappe tre år. Det er et langsiktig løp, sier Støre.

Mandatfordeling basert på NRKs partibarometer Antall stortingsrepresentanter per parti om denne målingen var valg, sammenlignet med hvor mange de har i dag PARTI ENDRING Ap Arbeiderpartiet + 7 7 opp fra 2013 H Høyre + 2 2 opp fra 2013 Frp Fremskrittspartiet -2 2 ned fra 2013 Sp Senterpartiet + 2 2 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 2 2 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti -6 6 ned fra 2013 V Venstre -6 6 ned fra 2013 R Rødt + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet de Grønne 0 Ingen endring siden 2013 Norstat

Dagens partibarometer er NRKs første etter KrFs veivalg på landsmøtet 2. november. Som kjent gikk et knapt flertall inn for å starte prosessen med å gå inn i dagens regjering.

Så langt ser det ikke ut til at veivalget vinner partiet flere velgere.

Lars Nehru Sands analyse: Solberg sliter med sperregrensen.

Nedgang for KrF etter retningsvalget

KrF får en oppslutning på 3,2 prosent, mot 3,9 i forrige måling.

– Uansett utfall på landsmøtet, tror jeg vi ville sett en dupp i etterkant, fordi noen er skuffet, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad og fortsetter:

– Vi er nå i en avklarende periode, og jeg tror derfor mange velgere er litt på vent.

Dersom han lykkes i forhandlingene og KrF går inn i regjeringen, får Solbergs mannskap stortingsflertallet i ryggen.

– Dersom det blir en flertallsregjering, vil vi se en helt annen dynamikk. Det blir mer fokus på partiene i regjering, og ikke nødvendigvis så mye på det som skjer i Stortinget. Jeg har stor tro på at KrF vil markedsføre mye viktig politikk dersom vi lykkes med å gå inn i regjeringen, sier Ropstad.

NEDGANG: KrF går ned sammenlignet med forrige måling. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke er overrasket. Foto: Siv Sandvik / NRK

Han tror også Venstre, som har slitt på meningsmålingene både før og etter at de gikk inn i regjering, kommer bedre ut av det dersom KrF blir et regjeringsparti.

I dag har de to sentrumspartiene åtte mandater hver på Stortinget. Dersom denne meningsmålingen var valgresultatet, ville KrF og Venstre begge mistet seks mandater.

Venstre under tre prosent

Venstres Guri Melby håper i likhet med Ropstad at sentrum får mer gjennomslag og større oppslutning i en flertallsregjering.

– For det første vil en regjering der KrF er med trekke regjeringen mer mot sentrum og våre kjernesaker. Det vil bli mer fokus på sakene regjeringen legger frem, fremfor spillet på Stortinget om hvordan de sakene skal få gjennomslag, sier stortingspolitikeren.

SVAK MÅLING: Venstres Guri Melby håper på bedre tider dersom KrF går inn i regjeringen. Foto: Siv Sandvik / NRK

OPTIMIST: Hans Andreas Limi i Frp tror regjeringspartiene får større oppslutning når oppmerksomheten rundt KrFs veivalg har lagt seg. Foto: Siv Sandvik / NRK

Venstre har en oppslutning på 2,8 prosent i NRKs siste måling før jul. Det er en nedgang på 0,9 prosentpoeng mot forrige måling, og godt under sperregrensen på fire prosent.

Melby tror den lave oppslutningen delvis skyldes at den interne striden rundt KrFs veivalg har tatt mye fokus den siste tiden.

Frp-Limi tror folk er lei KrF-bråket

Den oppfatningen deler parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi.

– Jeg tror velgerne er litt lei av det, rett og slett. De er opptatt av politiske resultater. Når vi får mer fokus på politiske saker fremover, så tror jeg bildet endrer seg.

Frps oppslutning ligger på 13,1 prosent i målingen, en nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

– Dette er egentlig bare en liten korreksjon, godt innenfor feilmarginen. Samtidig er vi aldri fornøyd med målinger der vi går tilbake, vi liker målinger der vi går frem, sier Limi.