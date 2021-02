I Gjenopptakelseskommisjonen var det stor uenighet: 3 mot 2 stemmer.

Leder Siv Hallgren ville ikke at saken skulle bli gjenopptatt, etter det NRK erfarer.

Det var DNA-beviset som ble det viktigste under behandlingen, erfarer også NRK.

Dette er sjuende gang Kristiansen har prøvd å få gjenåpnet saken.

Den siste begjæringen har vært til behandling siden sommeren 2017.

Gjenopptakelseskommisjonen har nå bestemt at Viggo Kristiansen får saken sin opp på nytt.

Det var NTB som først meldte om dette.

Viggo Kristiansen (41), som ble dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand, får gjenopptatt saken sin. Du trenger javascript for å se video. Viggo Kristiansen (41), som ble dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand, får gjenopptatt saken sin.

Familien er lettet

Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken.

Kristiansen ser fram til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, sier advokat Arvid Sjødin.

– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold, sier Sjødin videre.

– Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene – og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse, sier Sjødin.

To bestekamerater dømt

Kristiansen sin dom på 21 års forvaring er ferdig sonet i september i år, men det er til vurdering om den skal forlenges.

Jan Helge Andersen er i dag en fri mann. Han har sonet en straff på fengsel i 19 år.

Bestekameratene ble dømt for å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jentene ble meldt savnet etter et kveldsbad. De ble funnet godt gjemt to dager senere.

Andersen og Kristiansen ble pågrepet fire måneder senere. Andersen tilstod og sa at de hadde drept en jente hver.

DNA-beviset

Advokat Arvid Sjødin skriver i begjæringen at DNA-beviset ikke holder som bevis for at det faktisk var to menn som voldtok og drepte de to unge jentene i Baneheia.

Påtalemyndigheten har svart at det er på det rene at det er funnet DNA fra to menn, og at en av dem er Jan Helge Andersen.

Det andre DNA-funnet kan ikke knyttes til noen person, og er samme type som over halvparten av den mannlige befolkningen har.

Dette DNA-sporet kan ikke stamme fra Andersen.

Statsadvokaten har understreket at dette ikke er et fellende DNA-bevis, men at Kristiansen er dømt etter en samlet vurdering.

Gjenopptakelseskommisjonen i det første møtet om Baneheia-saken i 2019. Det er de samme fem medlemmene som har behandlet saken i 15 møter de to siste årene. F.v.: Dag Jodaa, Elin Ramleth Østli og leder av Gjenoptakelseskommisjonen Siv Hallgren, Timothy John Brannen og Arne Gunnar Aas før onsdagens møte. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Telefonbeviset

I begjæringen blir det hevdet at Viggo Kristiansen umulig kan ha vært i Baneheia mens jentene ble lurt opp i skogen, voldtatt og drept.

Advokat Arvid Sjødin hevder at det foreligger en helt ny rapport om mobildekning som beviser dette.

Påtalemyndigheten mener at det er usikkerhet knyttet til dekningen på åstedet i 2000, og at rapporten kun er en gjentakelse av tidligere argumenter.

Brygga i Baneheia, der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) badet, før de ifølge Jan Helge Andersen ble lokket med opp i skogen for å se etter kattunger. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Nye vitner

Advokat Arvid Sjødin hevder at det er en lag rekke vitner som ikke ble ført for retten.

Også dette er avvist av påtalemyndigheten, som viste til at alle vitner og opplysninger lå i saken, som Kristiansens advokater den gangen fikk tilgang til.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren. Hun kunne på forhånd love en grundig avgjørelse på over 200 sider. Foto: Tobias Prosch Simonsen

Løgner

I begjæringen blir det lagt vekt på at dommen i betydelig grad hviler på forklaringen og tilståelsen til Jan Helge Andersen.

Det blir også trukket fram at han ikke snakker sant.

Advokat Arvid Sjødin har håndtert saken til Viggo Kristiansen siden 2012. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Avhørsteknikk

Både i gjenopptakelsesbegjæringen og i mediene har det vært lagt stor vekt på avhørsteknikken som ble brukt da Jan Helge Andersen tilsto voldtekt og drap.

Ifølge en egenrapport som er skrevet av politiavdelingssjef Geir Hansen ble Andersen spurt om ikke han kunne være et slags offer i saken.

Advokat Arvid Sjødin mener det var et ledende spørsmål som åpnet for at Andersen kunne trekke inn sin kamerat Viggo Kristiansen.