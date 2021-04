Viggo Kristiansen løslates ikke

Lagmannsretten har kommet til at Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse skal avslås.

Men lagmannsretten var delt.

Flertallet på to dommere kom til at løslatelsesbegjæringen ikke skal tas til følge.

Flertallet viste til den samlede kommisjonens oppfatning om at de nye bevisene ikke utelukker Kristiansen som gjerningsperson. Flertallet fant videre at hensynet til samfunnsvernet taler mot at Kristiansen løslates, skriver lagmannsretten.

Flertallet viste til at det foreligger en risiko for at Kristiansen vil begå nye alvorlige straffbare handlinger og at dette tilsier at hensynet til samfunnsvernet bør gis forrang.

Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnett to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

Anker

– Vi anker til Høyesterett. Kjennelsen er avsagt under dissens. Den ene lagmannen mener Viggo Kristiansen skulle løslates og at det ikke er noen grunn til å holde ham fengslet, sier Sjødin til NRK.

Han hevder flertallet bak avgjørelsen bygger på en kriminalomsorgsrapport fra 16. februar, to dager før gjenåpningen. Den bygger på at Viggo Kristiansen er en drapsmann og at han har gjort det som bygges på i dommen, og at han utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Sjødin.

– Det er litt utrolig når vi vet at det vi står overfor i denne saken er en kommisjon der flertallet har funnet at bevisene er så svekket at de ikke står seg når det gjelder en dom, sier Sjødin.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin Foto: Terje Bendiksby

Han sier Kristiansen selv tar avgjørelsen med ro.

– Han vet at han kommer ut til slutt, men at det er skjær i sjøen og at han må vente. Det har han lært seg å gjøre gjennom de 20 årene dette overgrepet har pågått mot ham, sier Sjødin.

Flertallet bemerker at det er enighet om at det har skjedd en positiv utvikling under oppholdet på Ila når det gjelder Kristiansens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne, står det i avgjørelsen.

Dommer ville løslate

Et mindretall på én dommer fant at det ikke forelå tilstrekkelig tungtveiende grunner som tilsier at fullbyrdelsen av straffen skal fortsette.

At det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Kristiansen er riktig, er ikke et forhold som med avgjørende tyngde tilsier fullbyrdingen bør utstå, mente dommeren.

Dommeren mener det ikke foreligger en slik reell og kvalifisert fare for nye alvorlige straffbare handlinger at fullbyrdelsen av straffen må fortsette av hensyn til samfunnsvernet.

Hensynet til de etterlatte kunne heller ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen, mente denne dommeren.

Sier de etterlatte er lettet

SNAKKER FOR DE ETTERLATTE: – Denne avgjørelsen gjør at de får mer ro, sier advokat Håkon Brækhus om de etterlatte. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De etterlattes advokat, Håkon Brækhus, sier han mottok avgjørelsen med glede.

– Det er en klok og fornuftig avgjørelse. Jeg ser at lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på hensynet til samfunnsvernet, og det er en vurdering jeg deler, sier Brækhus til NRK.

Han sier de to familiene har vært gjennom en tøff tid, og er lettet over avgjørelsen.

– Jeg tar dette som et signal om at det kommer til å bli en full ny prøving av bevisene i saken, og at saken kommer opp i sin fulle bredde. Og da mener jeg at det er riktig at han fortsetter det programmet han er på frem til saken kommer opp, sier Brækhus.

Brækhus sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin har rett til å anke. Men at han ikke er nervøs for at saken kan komme opp i Høyesterett.

Dømt for voldtekt og drap

Kristiansen ble dømt til lovens lengste straff, 21 års forvaring. Han ble dømt sammen med Jan Helge Andersen for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen har sonet over 20 år av straffen, og kunne ha vært prøveløslatt allerede i 2010.

Men han har nektet å søke om prøveløslatelse fordi han mener at han på den måten vedgår at det var grunnlag for dommen.

Etter at saken ble vedtatt gjenåpnet, søkte Kristiansens advokat Arvid Sjødin umiddelbart om løslatelse.

Denne er avvist av lagmannsretten, men vil bli anket til Høyesterett.

Forfatter Bjørn Olav Jahr mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Jahr ga i 2017 ut boken «Drapene i Baneheia».

– Rasjonelt sett er jeg overrasket. Han burde åpenbart blitt løslatt. Men slik saken har utviklet seg så holder det åpenbart ikke med et solid bevisbilde, og da tenker jeg at det har gått prestisje i saken, mener Jahr.

– Det stemmer dårlig overens med forestillingen om at Viggo Kristiansen skal være en farlig hvis man samtidig slipper ham ut. Jeg er dessverre ikke overrasket sånn sett, men jeg synes det er trist, sier Jahr til NRK.

Ingen betydning for straffesak

Avgjørelsen i lagmannsretten i dag har ingen direkte betydning for gjenopptakelsen av straffesaken mot Viggo Kristiansen. Det de tre dommerne i Borgarting har tatt stilling til, er kun spørsmålet om umiddelbar løslatelse.

Advokat Svein Holden er formelt oppnevnt som forsvarer for Jan Helge Andersen, den andre dømte i Baneheia-saken.

Holden sier at avgjørelsen var som forventet. Han skal bistå Andersen dersom det blir nye politiavhør i saken som nå etterforskes ved Oslo politidistrikt.