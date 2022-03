Spår boligprisfall neste år

– Vi venter at boligprisene i 2023 vil være litt lavere enn i 2022, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Allerede på sin første dag som fast sentralbanksjef overrasket hun med å varsle kraftig rentehopp. Men mens renteforventningene er opp, er forventningen folk kan ha til verdiutviklingen på egen bolig, mer negativ.

Og kanskje er det en lettelse for dem som forsøker å komme inn på boligmarkedet eller kjøpe seg noe dyrere i et marked hvor prisene bare i fjor steg med over 9 prosent. Prisfallet Norges Bank presenterer i årets første pengepolitiske rapport er riktignok ikke større enn 0,8 prosent i 2023. Men det vil være et tydelig skifte.

– Vi venter at boligprisveksten vil avta fremover. Vi tror blant annet det har sammenheng med høyere renter, sier sentralbanksjefen.

Allerede i 2024 venter Wolden Bache igjen en svak boligprisvekst på 0,9 prosent før de i 2025 skal opp til 3,3 prosent. Det er også året hun og Norges Bank nå har laget prognoser for at renta skal settes forsiktig ned igjen.

Egentlig 5–6 prosent ned

Sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum sier boligpriser som nesten ikke beveger seg de neste to årene i realiteten er et tydelig prisfall.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Det betyr at realprisen på boliger, altså prisen sett i forhold til lønnsveksten, vil falle med en 5–6 prosent i løpet av et par år. Det tror jeg er veldig fornuftig, sier Jullum og fortsetter:

– Da har vi boligpriser som er tilbake på nivået som før korona, og det tror jeg er bra for alle, sier han.

Overrasket av årets oppgang

Samtidig som Wolden Bache spår boligprisfall, har vinterens kraftige boligprisvekst overrasket sentralbanken.

– Boligprisene nå har vært høyere enn ventet. Det tror vi blant annet skyldes endringene i avhendingsloven som har bidratt til at det har blitt lagt ut færre boliger for salg. De effektene tror vi er midlertidige så det er også en av grunnene til at vi tror boligprisveksten avtar, sier Wolden Bache.

4 prosent boliglånsrente

Torsdag varslet hun at renta skal settes opp raskere enn tidligere varslet og «toppe» på 2,5 prosent mot slutten av neste år. I rapporten Norges Bank ga ut samtidig med at renteøkningen ble presentert står det at folk da må regne med boliglånsrenter på rundt 4 prosent.

Det er ikke bare høyere renter som påvirker boligprisene framover.

– Vi venter at det vil bygges flere boliger som også vil bidra til at prisveksten avtar sier Wolden Bache.

Tror lønninger vil øke mer enn priser

På den andre siden mener hun at tross renteøkninger og høy prisvekst på mange varer, vil folk fortsatt ha god råd.

– Vi venter god lønnsvekst i årene som kommer. Og vi venter at arbeidsledigheten vil holde seg lav, sier Wolden Bache.

Hun tror de fleste derfor vil klare økt prisstigning og økte renter greit.

– Har dere regnet på hvordan økte renter og priser vil slå inn for en normal norsk husstand med normale lønninger?

– De fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere at renta nå øker fra et lavt nivå. Og da tar vi også med oss at vi venter at lønningene vil stige raskere enn prisene i årene som kommer. Så det er fortsatt rom for økt privat forbruk, sier sentralbanksjefen.

Også legger hun til et litt en litt mer kortsiktig observasjon av boligmarkedet:– Vi ser at det nå er få usolgte boliger i boligmarkedet, sier Wolden Bache.