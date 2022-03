Norges Bank øker renten til 0,75 prosent – varsler syv nye rentehevinger

Nordmenn har levd med lave renter i flere år. Men nå varsler Norger bank at økonomien er forbi normalen etter koronapandemien.

Derfor skrus renten opp i samme takt. Sentralbanken øker nå renten fra 0,5 til 0,75 prosent.

– Det er god fart og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Pris- og lønnsforventninger øker. Vår oppgave er å holde en lav og stabil inflasjon. Derfor setter vi opp renten nå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NRK.

Dette er Baches første rentemøte, der hun styrer skuten i Norges Bank før Jens Stoltenberg overtar.

Norges Bank varsler torsdag ytterlige rentehevinger for å unngå at prisnivået blir for høyt.

Ved utgangen av 2023 regner sentralbanken med at renten har steget til 2,5 prosent. Dette skal foregå gjennom syv rentehevinger.

– Vi understreker at det er usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, og det er usikkert hvordan husholdningene vil tilpasse seg høyere rente. Derfor går vi gradvis frem i rentesettingen, sier Bache.

Forventer større lønnsslipper

Torsdagens renteheving kommer ikke som overraskende nyheter for de fleste, der sentralbanken allerede har varslet om utviklingen.

Under koronapandemien lå renten i nesten to år på rekordlave 0 prosent. September i fjor ble den hevet til 0,25 prosent og senere til 0,5 prosent i desember. Neste økning ser ut til å komme i juni.

Krigen i Ukraina skaper usikkerheter, og Norges Bank regner med at blant annet høye energipriser vil gjøre hverdagen dyrere for norske hjem og selskaper.

– Høye energipriser gir store inntekter til staten og kan bidra til å løfte aktiviteten relatert til kraft og olje- og gassutvinning. Men det innebærer også økte utgifter for husholdninger og bedrifter, sier Wolden Bache.

Til tross for dette er sentralbanksjefen positiv til at oppgangen i norsk økonomi vil fortsette.

Lønns- og prisveksten har være høyere enn forventet, næringslivet er sultent på flere ansatte, arbeidsledigheten er lav og norsk økonomi er på over et normalnivå – siden før smitteverntiltakene ble fjernet i vinter.

Når denne trenden fortsetter, forventer derfor Norges Bank at lønns- og prisveksten vil skyte ytterligere fart.

– Vi anslår at årslønnsveksten vil stige til 3,7 prosent i 2022, og videre til 4 prosent neste år, sier direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen.

Høyere lønninger, og høyere pris på varene vi importerer, gjør at varene vi kjøper også forventes å øke – til rundt 2 prosent årlig, ifølge sentralbanken.

Demper boligmarkedet

Ved starten av året spådde SSB at renten vil ha nådd 1,75 prosent i 2023.

Frem til dette ventes det at renten settes opp i fire omganger. Dagens er den første, og som skrevet er neste heving varslet å komme før sommeren.

De økte rentene er ventet å roe dagens glohete boligmarked. Det siste året har boligprisene steget med hele 6,8 prosent.

ADVARER BOLIGKJØPERE: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund ber folk huske på at det blir dyrere tider når de kjøper bolig. Foto: CF-Wesenberg

– Dagens rentebeslutning og varsel om kommende rentehevinger kan bidra til å få ned temperaturen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Geving legger til at dagens boligkjøpere bør ta høyde for at bo- og levekostnadene kan øke betydelig.

Men selv om høyere renter betyr at mye blir dyrere, som boliglån, har vi levd med rekordlave renter i flere år.

De siste ti årene har renten vaket mellom 0,5 til 1,5 prosent de siste årene, viser tall fra Norges Bank. Vi må tilbake til 2011 for å se 2-tallet på renten, da den var på 2,25 prosent.

Det betyr likevel ikke at endringen ikke vil merkes på norske lommebøker. Har du et boliglån på 3 millioner kroner, vil hver renteheving føre til rundt 600 kroner mer ut i måneden. Med fire flere renteopptakter blir tallet 2400 kroner mer innen 2023.