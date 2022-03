Vedum: – En god sjef for Norges Bank

– Ida Wolden Bache er en dyktig økonom og leder. Vi kommer til å få en god sjef for Norges Bank, sier Vedum til NRK.

I dag ble det klart at Jens Stoltenberg fortsetter som sjef for Nato, og at han trekker seg som sentralbanksjef. Han skulle ha tiltrådt 1. desember.

– Jeg mener det var en helt rett beslutning. Stillingen som generalsekretær i Nato er så viktig for oss alle, sier Vedum.

Finansministeren vil så snart som mulig legge fram en innstilling for Kongen i statsråd om å utnevne Wolden Bache for en åremålsperiode på seks år, skriver Norges Bank.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte, sier finansministeren.

Finansdepartementet vil om kort tid starte prosessen med å ansette ny visesentralbanksjef, en rolle Ida Wolden Bache hadde før hun tok over som sentralbanksjef da Øystein Olsen gikk av 1. mars 2022.

Stoltenberg trekker seg

Jens Stoltenberg har sagt fra seg stillingen som sentralbanksjef som følge av at han fortsetter som generalsekretær i Nato. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef. Dermed trekker han seg fra jobben som sentralbanksjef.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Natt til 24. februar invaderte Russland nabolandet Ukraina, noe som dramatisk endret arbeidshverdagen for Natos generalsekretær. Venstres Sveinung Rotevatn er blant dem som poengterer at det ville vært uheldig å bytte toppsjef midt i en pågående krise.

– Midt i den alvorligste sikkerhetskrisen for Europa siden andre verdenskrig, er det viktig med stabilitet i Nato, sier han.

Bache vil takke ja

– Jeg har i dag bekreftet overfor Finansdepartementet at jeg vil takke ja til å fortsette i stillingen som sentralbanksjef, sier Ida Wolden Bache i en pressemelding fra Norges Bank.

Hun søkte på stillingen da den ble utlyst i fjor høst.

– Jeg søkte fordi jeg har et sterkt engasjement for Norges Bank, våre dyktige medarbeidere og vårt samfunnsoppdrag. Det engasjementet er like sterkt i dag, sier hun.

– Vi i Norges Bank har stor respekt for den beslutningen Stoltenberg har tatt i lys av de svært viktige oppgavene han har som generalsekretær i Nato, sier Bache.

– Svært kvalifisert og kompetent

Høyres Ine Eriksen Søreide mener løsningen Finansdepartementet nå legger opp til, er fornuftig. Hun sier dette om Ida Wolden Bache:

– Så vidt jeg kan se og vurdere, er hun svært kvalifisert og kompetent. Hun kommer til å bli en veldig god sentralbanksjef.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud er også fornøyd. Hun gratulerer Wolden Bache med en viktig og krevende jobb.

Hun mener at det ikke er behov for å lyse ut stillingen som sentralbanksjef på nytt.

– De har jo nettopp gjennomført en god prosess og det er ingen tvil om at Bache er kvalifisert for jobben, sier Aasrud.

SV mener også at Wolden Bache er et godt valg.

– SV har forståelse for Jens Stoltenbergs beslutning, det er naturlig at han blir sittende i den dramatiske situasjonen Europa er i. Ida Wolden Bache er et godt valg som sentralbanksjef, og vi ønsker henne lykke til i stillingen, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

– Av hensyn til sentralbanken er også dette en fornuftig beslutning. Både i lys av støyen rundt utnevnelsen, samt at det kunne blitt krevende for en vikarierende sentralbanksjef å skulle sitte i lang tid uten mandatet man har i ryggen som den faktiske sjefen, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

Ida Wolden Bache Ekspandér faktaboks Overtok 1. mars som sentralbanksjef fra Øystein Olsen gikk av til Jens Stoltenberg skulle tiltre. 24. mars ble det kjent at hun overtar stillingen da Stoltenberg trakk seg.

Visesentralbanksjef i Norges Bank siden 2020 med særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemer.

Første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre.

Søkte på stillingen som ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen.

Født i 1973.

Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i økonomi fra London School of Economics.

Har med tre års avbrudd vært tilknyttet Norges Bank siden 1998 i ulike roller, blant annet som direktør i avdeling for pengepolitikk.

Seniorøkonom ved Handelsbanken Capital Markets 2010–2013. Kilde: NTB

Kronglete prosess

Prosessen med å finne ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen var lang og kronglete. I fjor høst ble det etter hvert klart at det sto mellom Stoltenberg og Wolden Bache.

Men flere partier var skeptiske til å utnevne den tidligere statsministeren og Arbeiderparti-lederen Jens Stoltenberg til jobben.

På grunn av sitt personlige vennskap med Stoltenberg, sa statsminister Jonas Gahr Støre seg tidlig inhabil i saken. Samtidig ble det dokumentert at jobben hadde vært tema i samtaler mellom de to.

Vedum valgte å se bort fra kritikken og utnevnte 4. februar Stoltenberg til ny sentralbanksjef. Samtidig ble det klart at Wolden Bache skulle fungere i jobben til Stoltenberg kunne forlate Nato til høsten.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité valgte imidlertid å gå inn i prosessen før utnevnelsen. Komiteen har stilt over 40 spørsmål til regjeringen, men komiteens leder Peter Frølich (H) er nå innstilt på å legge bort kontrollsaken.

– Det er ikke noen kontrollsak å snakke om lenger. Et av de sentrale spørsmålene var jo hvordan det ville fungere i praksis med Stoltenberg som sentralbanksjef og en inhabil statsminister. Nå er jo ikke dette noen aktuell problemstilling, sier Frølich til NRK

– God utnevnelse

Vedum tar ikke selvkritikk for utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef, til tross for at sikkerhetssituasjonen også var spent da regjeringen la frem sin beslutning.

– Det var en god utnevnelse av Jens Stoltenberg, for han er en god leder, sier Vedum.

– Nå var det en enda tyngre lederoppgave som kalte, å være leder for Nato i en krevende tid med en krig, fortsetter finansministeren.

Han understreker at Norge får en god sentralbanksjef i Ida Wolden Bache.

– Hun har hele tiden vært en god kandidat. Vi hadde to gode kandidater. Når hun nå sier ja, så er jeg glad for det og at vi får på plass trygghet for Norges Bank over tid, sier han.