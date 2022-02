Mer jobb å selge bolig nå

Nye regler for boligsalg har ført til unormalt lavt tilbud av boliger til salgs og rekordsterk prisvekst etter nyttår.

Det er avhendingsloven som er endret på en måte som gir selgeren et større ansvar for feil og mangler enn før.

Blant annet skal det normalt borres i veggen inn mot badet dersom man selger boligen med en tilstandsrapport.

Geir Bø viser frem hullet som takstmannen har boret fra vaskerommet og inn til det nesten nye badet for å sjekke om det er fukt. Det var det ikke.

– Jeg må si det var overraskende. Mitt hus er renovert for fire år tilbake. Å se en takstmann da bore et stort hull inn mot et bad som er bygget for fire år siden, med fortsatt seks års garanti, for å se om det er fukt. Det var skremmende. Han fant selvsagt ingenting, sier boligselger Geir Bø.

Han selger nå sin bolig på Nesøya i Asker kommune.

«Alt» må dokumenteres

Nye endringer i avhendingsloven gjør at det nå er langt strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand enn det har vært før.

De ulike delene av boligen får en karakter i en boligsalgsrapport, og karakteren kan bli bedre hvis man har papirer på utført arbeid. Geir Bø råder andre som skal selge bolig, om å være tidlig ute.

Meglere NRK har vært i kontakt med forteller om flere årsaker til at det er få boliger til salgs etter nyttår.

Alle har med innføringen av og tilpasninger til det nye regelverket å gjøre.

Det handler både om at boliger som ikke ble solgt før nyttår måtte retakseres etter nye regler, at bygningssakskyndige har forlatt bransjen, og at takstprosessen tar lengre tid.

– Man bør være tidlig ute, fordi det er en propp i systemet nå. Har du tenkt å selge i vår, så er du nesten for sent ute, mener boligselger Bø.

Hedda Ulvness er sjef for eiendomsmeglerkjeden Eie. Hun sier at det nå er færre boliger til salgs blant annet fordi takstprosessen tar lengre tid – men også at flere velger å utbedre mangler som avdekkes i takstrapportene før boligen legges ut for salg.

– Så forbrukerselgerne må i større grad ta kontakt med meglerne tidligere, for å forberede boligsalget sitt. Det vil ta noen flere uker før en bolig er salgsklar, enn det man har vært vant med, sier hun.

– Det har vært mye jobb. Omfanget av den nye tilstandsrapporten er langt større nå enn tidligere takster. Det har vært krav til mye dokumentasjon. Heldigvis har jeg gjennom 30 år tatt vare på absolutt alt av dokumentasjon på huset her, sier Bø. Foto: NRK

– Tror mange har vært uforberedt

Vær tidlig ute hvis du skal selge bolig, råder også Terje Buraas, som er sjef for eiendomsmeglerkjeden DNB Eiendom.

– Du må innhente dokumentasjon på for eksempel hvem som pusset opp badet ditt, hvem som la ledninger når du pusset opp soverommet. Jeg tror mange har vært uforberedt og har brukt mye mer tid på den prosessen enn man hadde sett for seg. Kanskje har de måttet utsette både boligsalget og takseringen, sier han.

Dersom du ønsker å selge boligen din den nærmeste tiden, er rådet fra Buraas klart:

– Begynn å finn frem all dokumentasjonen du har. For det kommer du til å trenge.

Norsk takst er Norges største organisasjon for takstmenn.

Daniel Helgesen, som er administrerende direktør i Norsk takst, sier at papirer på utført arbeid er viktigere nå enn før.

– Hvis man har et nytt bad som mangler dokumentasjon, så betyr ikke det at badet ikke er godt nok. Men det vil få en bemerkning i rapporten, at man ikke har det, og potensielt en høyere tilstandsgrad. Og det samme gjelder for det elektriske anlegget, der samsvarserklæring er viktig, sier han.