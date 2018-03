Solberg sier unnskyld på vegne av regjeringa

Justisminister Sylvi Listhaug har fått massiv kritikk av flere sentrale politikere for et innlegg på Facebook.

Statsminister Erna Solberg har overfor NRK kalt utspillet for «for tøft», men da hun stilte til intervju i søndagsrevyen ville hun ikke svare på om hun ønska at Listhaug skulle slette innlegget.

Dagens Næringsliv avslører onsdag ettermiddag at Solberg flere ganger skal ha bedt Listhaug om å slette innlegget.

Onsdag ettermiddag sier Erna Solberg unnskyld på vegne av regjeringa.

– Det er et spesielt forhold til terror i Norge etter 22.juli. Det betyr at man må være ekstra varsom i diskusjon om terror. Det har vi ikke vært i denne saken, og det har vi lært av, sier Solberg til når hun møter pressen onsdag.

– Derfor mener jeg vi må sørge for at vi alle bidrar til en rolig, saklig debatt - der vi ikke tilegner hverandre holdninger som vi ikke har. Særlig på så ømfindtlige punkt som dette, sier hun.

Solberg vil ikke svare på om hun har bedt Listhaug om å slette utspillet på Facebook.

På spørsmål om hvorfor det er hun og ikke Listhaug som beklager i saken, svarer Solberg at det er på grunn av at Ap-leder Støre har bedt om det.

– Sårende for mange

Ifølge Solberg står også Listhaug bak unnskyldninga, skrev Aftenposten før Solberg møter pressen.

– Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i Regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av Regjeringen til de som vi har såret, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Tidligere onsdag ettermiddag varsla Rødt mistillitsforslag etter Listhaug-saken.

DN: Solberg ba Listhaug slette omstridt Facebook-innlegg

Allerede lørdag, dagen etter innlegget ble publisert, skal statsministeren, via sin statssekretær, ha bedt Listhaug om å fjerne det.

Budskapet skal ha blitt gjentatt, og også gitt til Listhaug direkte fra Solberg i løpet av helga.

Det var ikke aktuelt, var beskjeden fra Listhaug, ifølge DN. Avisa viser til anonyme kilder «som kjenner prosessen».

Det omstridte innlegget det hele starta med, ble sletta onsdag, med begrunnelse i at justisministeren ikke hadde rettigheter til å bruke bildet.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK) om opplysningene i DN. SMK ønsker ikke å kommentere saken.

DN: Solberg ville ikke at Listhaug stilte til debatt

Ifølge DN ønska Listhaug å gå ut med en offentlig forklaring på budskapet i utspillet. Men SMK skal også ha motstilt seg at Listhaug stilte i Politisk kvarter hos NRK mandag morgen. Der stilte i stedet partiets innvandringspolitiske talsperson.

Tirsdag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til kraftig angrep på Listhaugs utspill, som han mener «nører opp om akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli».

Tirsdag kveld gikk Listhaug ut på Facebook og skrev at det ikke var meninga å såre noen med innlegget, som har blitt kobla til terroren mot Arbeiderpartiet på Utøya 22. juli.

Den nasjonale støttegruppa for 22.juli har bedt om å møte Solberg for å diskutere Listhaug-utspillet. Solberg bekrefta tirsdag overfor NRK at hun skal møte støttegruppa.

I sin beklagelse onsdag, innrømmer Solberg at hun ikke hadde forstått hvor hardt utspillet traff Ap og Auf.

– Jeg oppfattet nok heller ikke hvor hardt det traff både Ap og AUF som er truffet så sterkt av terror. Det må vi ta inn over oss, og at dette er annerledes i saker om terror enn i andre politiske saker, svarer hun til avisa.