Solberg-saken: – Blir mer alvorlig for hver dag som går

Det kommer stadig flere saker om Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solbergs habilitet og ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler.

Torsdag skrev NRK at Solberg behandlet 27 bompengesaker mens ektemannen handlet bompengeaksjer.

Fredag kom nyheten om at Finnes jobbet for å åpne havområder for vindkraft. Dagen før Solberg-regjeringen bestemte seg, veddet han på at Hydro-aksjen kom til å stige.

Det får Seher Aydar (R) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til å reagere.

– Nå kommer det ny informasjon som perler på en snor, og som tegner et annet bilde enn det Erna Solberg har lagt frem, skriver hun.

– Alvorlighetsgraden øker i tempo med at sakskomplekset bare vokser og vokser. Saken blir mer alvorlig for hver dag som går, fortsetter hun.

– Hun har ikke vært interessert

I midten av september fortalte Solberg at hun har vært inhabil i flere saker på grunn av ektemannens aksjehandler.

Solberg har imidlertid understreket at fordi hun ikke visste det fulle omfanget av handlene som gjorde henne inhabil, er vedtakene gyldige.

Hun har vist til lovavdelingens vurdering i Huitfeldt-saken.

Fredag skrev NRK at Sindre Finnes jobbet for å åpne havområder for vindkraft mens Erna Solberg var statsminister. Dagen før regjeringen bestemte seg, veddet han også på at Hydro-aksjen kom til å stige. Foto: Javad Parsa / NTB

Men Aydar mener Høyre-lederen ikke kan vurdere gyldigheten av vedtakene selv.

– Det er i tillegg verdt å merke seg at lovavdelingen tok disse vurderingene basert på at Huitfeldt faktisk ikke viste om ektemannens aksjehandel. Solberg på sin side har innrømt at hun visste en hel del, og at hun burde ha vurdert habiliteten sin, skriver hun og legger til:

– Da kan hun ikke lene seg på en såkalt «uviten inhabilitet», eller vurderinger lovavdelingen har gjort basert på en annen sak.

Også Frode Jacobsen (Ap) mener sakene NRK og andre medier har skrevet, øker alvorlighetsgraden i saken.

– Da Solberg gikk på som statsminister, visste hun at mannen hadde aksjer i Hydro. Hun visste også at mannen hadde aksjer i et bompengeselskap, sier han.

Han peker blant annet på at Finnes' aksjer var omtalt i mediene allerede i 2014 og 2017.

– Erna Solberg kan ikke ha vært uvitende om mannens aksjer, men hun har ikke vært interessert i å passe på sin egen habilitet, sier han.

– Erna Solberg kan ikke ha vært uvitende om mannens aksjer, men hun har ikke vært interessert i å passe på sin egen habilitet, sier Frode Jacobsen (Ap). Foto: Anders Fehn / NRK

Høring i kontrollkomiteen

Tirsdag 7. november har kontrollkomiteen kalt inn til høring i habilitetssaken.

– Da får komiteens medlemmer anledning til å stille videre spørsmål om de sakene som NRK har presentert i dag (fredag, journ.anm.), skriver Sofie Høgestøl (V).

Hun er for tiden varamedlem for Grunde Almeland (V).

NRK har også spurt Økokrim hvordan de stiller seg til Sindre Finnes handler med bompengeaksjer og spekulasjoner i Hydro-aksjen.

– Økokrim arbeider for tiden som kjent med en vurdering av om det er grunn til å åpne etterforsking mot Finnes for innsidehandel. Vi har ikke på nåværende tidspunkt noen kommentar til de enkelte kjøp og salg han har foretatt, skriver Økokrimsjef Pål Lønseth i en e-post.

Tillit til politikken

NRK har sendt sitatene til Erna Solberg for en kommentar til saken, og fått svar fra Peter Frølich (H). Han er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Som komitéleder har jeg ikke lyst til å delta i en løpende kommentering av hvilke saker som er mest og minst alvorlige. Alle sakene har et alvorlig bakteppe fordi de omhandler tillit til politikken og beslutningene som blir tatt. Så er sakene forskjellige, selv om de også har likhetstrekk, skriver han i en e-post.

Han mener det er nyanser i sakene som ikke alltid kommer like godt frem.

– Presisjonsnivået i deler av kritikken må opp noen hakk, synes jeg. Alle som kontrolleres fortjener at svarene deres leses nøye. Det er mye kritikkverdig som har kommet frem, men også nyanser. Disse får ikke alltid like store overskrifter, står det i e-posten.