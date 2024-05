MDG-sjefen vil bli vippekonge – åpner for Solberg

– Vi utelukker ikke Erna, og det gjør vi heller ikke med Støre, sier Hermstad til NRK.

I en grønn lunge bak Paulus kirke på Grünerløkka i Oslo har MDG-lederen funnet fram til en gammel vippehuske som han mener skal illustrere partiets drømmeposisjon etter valget neste år.

På balansepunktet, midt på vippehuska, vil Hermstad knuse det gamle bildet av Miljøpartiet De Grønne som en politisk vannmelon – grønn på utsiden og knallrød inni.

– Det er rart om Erna Solberg utelukker å samarbeide med et parti som har en framtidsrettet næringspolitikk, som ikke vil kutte alle klimatiltak og som i tillegg vil samarbeide mer med EU, sier han.

VIPPEKONGE: Ikke helt lett å finne balansepunktet for MDG-lederen. NESTEN: Arild Hermstad er nesten i vater. MEN: Særlig stødig står han ikke. HER: Endelig på plass - midt på vippen. Men på målingene er han fortsatt et godt stykke unna drømmeposisjonen.

Ved valget i 2021 pekte MDG på Jonas Gahr Støre som statsminister. Nå åpner partiet altså for å gjeninnsette Erna Solberg som statsminister.

– Vi vil prøve å friste både Erna og Jonas til å se mot sentrum, og utover landegrensene våre. Det bør være mer attraktivt for dem enn å samarbeide med fløypartier som egentlig vil isolere Norge, sier han.

Nei til Frp

Det eneste partiet MDG sier blankt nei til å samarbeide med i regjering er Frp. Heller ikke et budsjettsamarbeid ser Hermstad særlig lyst på.

– Så lenge Frp sitter i regjering, så blir det helt umulig for MDG å skulle være med eller å støtte et «sånt» budsjett. De er opptatt av billig bensin og masse olje, sier han.

Torsdag kom nyheten om at Høyre-styrte i Trondheim får to byråder fra MDG. Det viser at partiet virkelig er blokkuavhengig, og ikke hører hjemme på venstresiden, mener Hermstad.

Høyres nestleder Henrik Asheim lytter interessert til budskapet fra MDG, men sier partiets blanke avvisning av Fremskrittspartiet gjør et samarbeid urealistisk.

– I enkeltsaker kan vi samarbeide med MDG, men noe regjeringssamarbeid er nok veldig lite sannsynlig.

– Hvorfor?

– Vi har sagt at våre foretrukne partnere er Frp, KrF og Venstre. Hvis MDG nå står fast ved at de ikke kan samarbeide med Frp, så er valget ganske lett for Høyre, sier Asheim.

Frp-leder Sylvi Listhaug tar signalene fra MDG med stor ro. Hun er uinteressert i enhver form for formalisert samarbeid.

– Miljøpartiet de Grønne må ikke få noen hånd på rattet i Norge. De vil legge ned vår viktigste næring, oljenæringen, og bruke langt mer penger på klimasubsidier og ulønnsomme næringer, sier hun.

MDG endrer kurs – vil ikke peke på Støre i 2025

Mindre tid på jobb

Klokken 16.00 fredag skal Hermstad holde landsmøtetalen for MDG. Hovedpoengene vil være full stans i nedbygging av natur og nye Oljefond-milliarder til Ukraina.

I tillegg vil Hermstad trekke fram behovet for en fritidsreform. Han mener politiske grep må tas for å begrense tiden den enkelte bruker på jobb, og viser til at arbeidstiden i Norge har tidligere blitt kuttet.

– Den forrige arbeidstidsforkortelsen i Norge skjedde på 80-tallet. Det er på tide at vi diskuterer det igjen, sier MDG-lederen.

GJENVALG: Partiledelsen i MDG ligger an til gjenvalg på landsmøtet. Men spørsmålet om formuesskatt splitter nestlederne Ingrid Liland og Lan Marie Berg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men mens tidligere reformer har omfattet alle arbeidstakere, ser MDG på en ordning som skal gjelde spesielle grupper.

Konkret vil MDG gå inn for «hentefri» for småbarnsforeldre, altså en rett til å jobbe redusert i 90 prosent stilling for full lønn hvis man har barn under seks år. I tillegg foreslås et prøveprosjekt med firedagersuke eller sekstimersdag for offentlige ansatte og ansatte i barnehager og på sykehjem.

– Men vi trenger vel flere folk på jobb, ikke færre?

– Jeg håper jo at politikken kan bidra til at flere tåler å stå lenger i jobb. Arbeidskraften er den viktigste verdien vi har, sier han.