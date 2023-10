Solberg åpnet havvindfelter – Finnes jobbet med lobby-innspill og hamstret aksjer

Solberg-regjeringen avgjorde hvilke havområder selskaper kunne bruke til å sette opp vindturbiner.

12. juni 2020 bestemte regjeringen at områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for søknader om havvind.

Hva bestemte regjeringen? Ekspander/minimer faktaboks Regjeringens avgjørelse 12. juni 2020 var relevant for mange energiselskaper som ønsker å drive med havvind i Norge. Avgjørelsen betydde at det ble mulig for selskapene å søke om å få starte havvindprosjekter i områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II. Våren 2021 inngikk blant annet Equinor, RWE og Hydro et samarbeid om å utvikle et havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II. Sommeren 2023 ble det kjent at Hydro trekker seg fra havvindprosjektet, men Equinor og RWE fortsetter samarbeidet.

Dagen før kjøpte Finnes 10 000 bullprodukter, 10 000 aksjer og solgte 9 000 bearprodukter i energi- og aluminiumselskapet Hydro. Handlene var på flere hundretusener.

NRK har stilt Finnes' advokat, Thomas Skjelbred, flere spørsmål om handlene og hvilken informasjon Sindre Finnes hadde.

Skjelbred ønsker ikke å svare.

– Viser til tidligere uttalelse om at vi ikke kommenterer enkelthandler, skriver han i en e-post.

Forfatter av dokument

Men Finnes var involvert i havvindsaken på flere måter.

Høsten 2019 skrev Norsk Industri, som Sindre Finnes jobber for, et brev til Olje- og energidepartementet med flere innspill.

Brevet fortalte blant annet at Norsk Industri støtter åpning av Utsira nord.

«Vi anbefaler at man også åpner Sørlige Nordsjøen, siden det er viktig å komme i gang i større skala», sto det i brevet.

Sindre Finnes står som forfatter av dokumentet, viser egenskapene til dokumentet (se bildet nedenfor).

Sindre Finnes står som forfatter av høringssvaret Norsk Industri sendte til Olje- og energidepartementet. Foto: Skjermdump

Likevel mener administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at Finnes var lite involvert i saken.

– At Sindre Finnes står oppført som «author» betyr at han opprettet dokumentet, men det er delt med mange i organisasjonen slik at flere kunne samarbeide om svaret, skriver han i en e-post til NRK.

Høyre-leder Erna Solberg var ikke klar over at Finnes var oppført som forfatter av et høringsdokument.

– Men jeg er ikke overrasket dersom han har bidratt til et sånt dokument. Dette er en helt naturlig del av jobben til Sindre, skriver hun i en epost til NRK.

Solberg: – Sindre har ikke hatt yrkesforbud

– Hva tenker du om at Finnes var forfatter av høringsdokumentet?

– At det er helt greit dersom han har bidratt til å forfatte et dokument. Sindre har i mange år, siden lenge før jeg ble statsminister, jobbet med næringspolitikk i Norsk Industri. Det skulle han fortsatt gjøre etter at jeg ble statsminister, men vi ble enige om at det da var ryddigst at han selv ikke skulle ha direkte kontakt med departementene og underliggende etater, skriver hun, og fortsetter:

– At han har bidratt som forfatter på et dokument som ble utarbeidet på jobben hans er ikke i strid med hva han kunne gjøre. Sindre har ikke hatt yrkesforbud.

– Burde du vært inhabil i denne saken, fordi Finnes kom med innspill i høringen?

– Det er Norsk Industri som har kommet med innspill. At Sindre jobber i Norsk Industri er på ingen måte en tilstrekkelig binding til at jeg skulle meldt meg inhabil i enhver sak de har meninger om, skriver Solberg.

– Burde du vært inhabil i denne saken, fordi Finnes kjøpte 10.000 bull-produkter dagen før regjeringen fattet vedtak?

– Ikke i en sak som handler om åpning av områder for havvind. Mer generelt sa jeg på pressekonferansen jeg holdt fredag 15. september at jeg ville meldt meg inhabil i alle saker som har tilstrekkelig betydning for eller i særlig grad berører Hydro, hvis jeg visste det jeg nå vet om Sindres aksjehandel, skriver Solberg.

Hun understreker at fordi hun ikke visste om det fulle omfanget av aksjehandelen, er vedtakene gyldige fordi hun var ukjent med det som gjorde henne inhabil. Solberg viser til lovavdelingens vurdering i Anniken Huitfeldt-saken.

Vet ikke hvilke saker Finnes jobbet med

Hydro la vekk planene om Sørlige Nordsjø II i sommer.

NRK har også spurt Lier-Hansen hvilke andre politiske saker Finnes var involvert i på vegne av Norsk Industri mens Solberg var statsminister.

Det har ikke Norsk Industri oversikt over.

– Det er krevende for oss å ha en samlet oversikt over hvor mange og hvilke saker det dreier seg om over et så langt tidsrom, skriver Lie-Hansen.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er sjefen til Sindre Finnes og en av de mektigste i arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Foto: NRK

Videre skriver han:

– Sindre Finnes er uansett ikke den som har besluttet hva slags posisjoner Norsk Industri har tatt i ulike saker, det er det alltid ledelsen som gjør.