Arfan Bhatti på vei til Norge

Etter hva NRK får opplyst, er terrorsiktede Arfan Bhatti på vei til Norge.

TV 2 meldte først at pakistanske myndigheter har sagt ja til å utlevere Bhatti, og han skal være på vei til Gardermoen fredag morgen.

TV 2 skriver at norske myndigheter har sendt et fly for å hente Bhatti.

Arfan Bhatti ble siktet og etterlyst av norsk politi etter terrorangrepet sommeren 2022. Hans advokater har kjempet mot utlevering til Norge.

Justisminister Emilie Enger Mehl kaller inn til pressekonferanse 09.45 fredag.