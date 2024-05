Arfan Bhatti på vei til Norge

Det bekrefter justisminister Emilie Enger Mehl på en pressekonferanse fredag.

Det er sendt et fly for å hente den terrorsiktede islamisten til Norge.

– Det har vært svært viktig for regjeringen og norske myndigheter å få ham utlevert fra Pakistan. Når vi nå har lyktes kan det gi oss flere svar på det forferdelige som skjedde den natta 25. juni 2022, sier Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl på pressekonferansen der hun bekrefter at Arfan Bhatti er på vei til Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

Arfan Bhatti har befunnet seg i Pakistan siden juni 2022. Få måneder etter ble han siktet og etterlyst av norsk politi. Bhatti nekter straffskyld og for all innblanding i saken.

– Bhatti har oppholdt seg i Pakistan siden før terrorhandlingene 25. juni. Når noen er siktet i en så alvorlig sak, må politiet og rettsvesenet få gjøre jobben sin. Uansett hvor i verden noen befinner seg, skal de vite at norske myndigheter gjør alt vi kan for å dem til Norge, sier justisministeren.

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at ved ankomst Norge vil Bhatti bli overført til fengsel, og han vil bli begjært varetektsfengslet i løpet av helgen. Det er foreløpig ukjent hvorvidt han samtykker til varetektsfengsling.

Mehl: - Bhatti er på et fly til Norge Du trenger javascript for å se video.

Forsvarer: Ingen kontakt siden torsdag

Den pakistanske forsvareren til Bhatti besøkte han i fengselet i går. Han sier til NRK at han ikke visste noe om at utleveringen skulle skje i dag. Han er veldig overrasket. Forsvareren mener dette er brudd på pakistansk lov, og viser til at myndighetene ikke kan iverksette et slikt vedtak siden det fortsatt er under behandling i rettssystemet.

Så snart Bhatti er på plass i Norge vil advokatene møte Bhatti for å avklare hvordan han har det, skriver Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Vi er ikke overraskelse over uforutsigbarheten til det pakistanske rettssystemet, men vi hadde forventet at norske myndigheter ville avvente en rettskraftig avgjørelse før de foretok seg noe. Denne handlingen stiller spørsmål ved respekten for rettsprosessen og internasjonale juridiske prinsipper, sier John Christian Elden.

Foto: Kyrre Lien / NTB

Bhattis advokat Inger Zadig sier til NRK at de har fått beskjed om at Bhatti skal uttransportertes i dag eller i morgen. Hun kan ikke bekrefte at han er på vei til Norge nå, fordi de ikke har hatt kontakt med sin klient siden i går.

– Utleveringsprosessen er håndtert etter pakistansk lov av advokatene i Pakistan, så den har vi foreløpig ingen kommentarer til, sier Zadig ved Elden Advokatfirma.

Bhatti er siktet i 25. juni-saken. For tiden pågår rettssaken mot Zaniar Matapour, som er tiltalt i samme sak. Aktoratet har flere ganger gjennom rettssaken skjøvet på Arfan Bhattis vitnemål, i håp om at han skal utleveres til Norge før rettssaken er over.

Med snaue to uker igjen av hovedforhandlingen mot Matapour, sa Henriksbø torsdag at de hadde fått positive signaler om å ha Bhatti som vitne i saken mot Matapour, og at de ville sette av to rettsdager neste uke til hans eventuelle vitnemål.

Har tatt tid

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. I tillegg er han siktet for fire andre forhold: Medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. Han risikerer 30 års fengsel hvis han blir utlevert til Norge.

Siden midten av april i 2023 har det flere titalls rettsmøter der Bhattis sak har blitt undersøkt, viser en gjennomgang NRK har gjort.

Men utleveringen har tatt tid å få gjennom. Hans advokater har kjempet mot utlevering til Norge.

Justisminister Mehl sier på sin side at i utleveringssammenheng, og sammenlignet med andre utleveringssaker, har prosessen med Bhatti gått relativt raskt.

Pakistansk rettsvesen har avgjort at Bhatti kan utleveres, men denne avgjørelsen har Bhatti anket. NRK kjenner til at det i går kom en rettsavgjørelse der Bhatti ikke har fått med medhold i at utleveringsvedtaket kan stanses, men at anken blir behandlet 28. mai.

Også tre andre personer er siktet i forbindelse med terrorangrepet, og to av disse er i Norge. Den tredje, Aisha Kausar, befinner seg imidlertid i en flyktningleir i Syria. Det er nå opp til påtalemyndigheten om det vil bli åpnet en egen rettsak mot Bhatti, og om de andre skal inkluderes i denne eller ei.

Aisha Kausar bestemmer selv om hun vil bli utlevert til Norge, ifølge kurdiske selvstyremyndigheter.

Trodde ikke på utlevering

Den pakistanske forsvareren til Bhatti, Fayyaz Ahmed Janjua, sa i mars at han var sikker på at Norges ønske om utlevering av hans klient ikke ville gå i oppfyllelse.

– Pakistansk lov krever at det må fremlegges fellende bevis i en utleveringssak. Det har ikke blitt gjort til nå, mener han.

Janjua opplyste også at Bhatti har dobbelt statsborgerskap som innebærer at han har borgerrettigheter i Pakistan også på lik linje med i Norge.

Statsadvokaten ønsket ikke å kommentere saken.

– Begge parter har blitt hørt av dommeren. Nå er det opptil retten å dømme, sa Azmat Bashir Tarar.