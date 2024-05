Politiet fikk mange nødtelefoner om hendelsen i Fagerheimgata/Vossegata klokken 23.32 torsdag kveld.

– Vi har jobbet med denne saken i hele natt. Hovedhypotesen nå er at fornærmede er utsatt for vold, og hypotesen om at fornærmede er påkjørt er svekket, sier krimleder Pernille Fleischer til NRK like før klokken 06 fredag morgen.

Politiet sa først at det kunne se ut som mannen var påkjørt, og at dette kunne være en villet handling. Bilfører forsvant fra stedet før politiet ankom.

Det er opplysninger fra vitner og andre etterforskningsskritt som gjør at politiet har endret hypotese om hva som skjedde torsdag kveld.

Mannen behandles nå på sykehus, og betegnes som alvorlig – men ikke livstruende – skadd.

Politiet var ute med flere enheter etter at en person skal ha blitt utsatt for vold i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB

En mann pågrepet

Politiets videre etterforskning natt til fredag førte til at de fant frem til en navngitt hovedmistenkt.

– Mannen ble pågrepet etter en liten løpetur fra patruljen som oppdaget ham. Vedkommende kjøres nå i arrest, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK klokken 03:40

Pågripelsen fant sted ved Rodeløkka i Oslo. Ingen ble skadet under pågripelsen. Mannen er siktet for grov kroppsskade, opplyser krimvakta til NRK.

Politiet i Oslo pågrep natt til fredag 3. mai en mistenkt etter at en person ble alvorlig skadet i en voldshendelse. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Politiet har kontroll på ytterligere én person som kan knyttes til hendelsen. Den fornærmede er i slutten av 30-årene og den pågrepne er i slutten av 20-årene.

Ifølge politiet kan det tyde på at det er en relasjon mellom de involverte.

– Vi jobber med det, men det er opplysninger som tilsier at det er en relasjon mellom partene, sier krimleder Fleischer.

Søkte etter BMW

Fleischer vil ikke si om de involverte er kjenninger av politiet.

– Saken etterforskes videre utover fredag. Det vil bli iverksatt avhør og en del andre etterforskningsskritt, sier Fleischer.

Politiet søkte med flere patruljer etter en stor og sort BMW som stakk fra stedet torsdag kveld.

Klokken 00.09 meldte politiet at de hadde funnet bilen hensatt i nærheten.

– Vi har snakket med flere vitner i området, sier Stokkli.