Velle dømt som mindreårig - var myndig

Fpu-leder Simen Velle skriver på sin Facebook-side fredag at han vil gjøre folk oppmerksomme på en feil han har sagt.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Velle i VG nylig fortalte om en narkodom fra tenårene.

«I rettsdokumentene står det at jeg og mine kompiser ble tatt i 2018, men jeg har etter å ha gått igjennom sakspapirene for første gang sett en annen dato, nøyaktig ett år senere i 2019. Det vesentlige med det er at jeg ikke var 17 år og noen uker, men 18 år og noen uker og dermed nettopp blitt myndig.»

En av grunnene til at Velle fikk betinget straff, ifølge dommen, var fordi han var mindreårig. En annen grunn var at det hadde gått lang tid, men retten trodde da det skjedde ett år tidligere enn det gjorde.

«Jeg ser nå at det sannsynligvis har blitt gjort en feil fra politiet i etterforskningen, og det syns jeg bør bli kjent når jeg nå forsøker å være så åpen som mulig.»