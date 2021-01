Frp: – Regjeringen liker ikke at Stortinget gjør jobben sin

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Først ba en samlet opposisjon regjeringen om å tillate kommuner med lavt smittetrykk å ha alkoholservering på spisesteder.

Dermed ble tirsdag den første dagen Stortinget overprøvde et smittetiltak fra regjeringen.

Så svarte regjeringen med å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet – og ga Stortinget ansvaret dersom det går galt.

– Stortinget har ansvar når de overprøver regjeringen sine vedtak og råd på dette området, men regjeringen skal selvfølgelig følge opp de vedtakene Stortinget har gjort, sa helseminister Bent Høie til NRK.

– Liker ikke at Stortinget gjør jobben sin

Bent Høies utspill får Frp-leder Siv Jensen til å reagere.

– Det er aldri noen som har beskyldt regjeringen for å ha ansvar for smitteoppblomstring. Derfor er det ganske spesielt når Bent Høie indirekte beskylder dette vedtaket for å være uansvarlig og knytte det til smitteoppblomstring, sier Jensen til NRK.

Hun påpeker at opphevingen av skjenkeforbudet er basert på råd fra Folkehelseinstituttet.

– Når Bent Høie kaller det uansvarlig, mener han åpenbart at FHIs råd også er uansvarlig, sier Jensen.

Helsedirektoratet og FHI var uenige i om skjenkestoppen burde videreføres, da de ga regjeringen sine anbefalinger 14. januar.

– Jeg tror dette til syvende og sist handler om at regjeringen ikke liker at Stortinget gjør jobben sin og fatter vedtak når vi mener det er riktig, sier Jensen, og ber Høie huske på at han er helseminister i en mindretallsregjering.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Truer nærmest Stortinget

Høie sa også at han mener at Stortinget har prioritert alkoholservering foran å lempe på andre tiltak.

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol mener helseministeren truer Stortinget med at regjeringen vil ta igjen neste gang.

– Jeg reagerer veldig på at helseministeren nærmest viser et ris bak speilet, om at nå har vi prioritert en lettelse opp, og det kan gå på bekostning av andre lettelser. Sånn fungerer det ikke.

– Det vil være behov for å vurdere situasjonen fortløpende, og jeg reagerer på en helseminister som nærmest truer Stortinget med at her får dere igjen i neste omgang, sier Kjerkol.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes kaller helseministerens utspill for barnslige.

– Nå må Høie begynne å ta litt ansvar her, høre etter og ikke minst la kommuner med lavt smittetrykk få bruke hodet før det går ut over befolkningens tro på rådene til myndighetene, sier Fylkesnes.