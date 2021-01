Stortinget overkjører regjeringen – vil åpne for skjenking noen steder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et flertall på Stortinget stemte for å tillate kommuner med lavt smittetrykk å tillate alkoholservering i forbindelse med matservering tirsdag.

Beslutningen kom etter at regjeringen på mandag bestemte at de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i begynnelsen av januar stort sett skulle videreføres.

Det inkluderte nasjonal skjenkestopp.

Frp-leder Siv Jensen, som fremmet forslaget på Stortinget, sier hun er overrasket over flertallet.

Frp: En gledelig overraskelse

– Det er ingen grunn til å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Jensen.

Til NRK sier Jensen at det er forskjell på kommuner med høyt og lavt smittetrykk. Hva høyt smittetrykk innebærer, mener Jensen kommunene klarer å vurdere selv.

– Hvis du kan sette deg på en restaurant eller kafe og få en kjøttkaketallerken, må du også kunne få en øl eller et glass vin. Det endrer ikke på smittefaktoren. Puber og barer er noe ganske annet, og det har vi heller ikke tatt initativ til, sier Jensen.

I tillegg til Frp, stemte Ap SV, MDG, Senterpartiet og Rødt for forslaget. Det skriver NTB.

Jensen sier det var en gledelig overraskelse at Ap stemte for forslaget.

– Jeg tror det først og fremst er en gledelig nyhet for serveringssteder rundt i landet som sliter med tanken på kroken på døra, sier Jensen.

Trondheim-ordfører vil ikke oppheve forbud

Trondheim opplevde rekordhøye smittetall i jula. Nå er smitten lavere, men Arbeiderparti-ordfører Rita Ottervik sier hun ikke ønsker å benytte seg av opposisjonens vedtak om å tillate skjenking.

– Vi innførte skjenkestopp fra klokka 22.00 2. juledag. Det mener jeg vi bør holde på om Stortinget løfter full skjenkestopp, skriver Ottervik i en SMS til NRK.

Ottervik var klar på før jul at hun ønsker at kommunene selv må ha større mulighet for egne regler utenom de nasjonale. Dagens vedtak i Stortinget, mener hun er et steg i den retningen.

– Men det betyr ikke at vi skal utnytte den muligheten. Vi må vurdere egen lokal situasjon. For kommuner som ikke har hatt smitte, er det meningsløst å ha like strenge regler som vi har hatt en periode når vi har hatt mye smitte.

Det var uenighet om skjenkestoppen blant fagmyndighetene. FHI anbefalte å fjerne det nasjonale skjenkeforbudet, men Helsedirektoratet ville videreføre det i to uker til.

– Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak umiddelbart. Det er ingen grunn til at ikke kommuner med lavt smittetrykk ikke skal få anledning til å servere alkohol i forbindelse med matservering etter dette vedtaket, sier Jensen.

– Regjeringen må følge opp umiddelbart

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) sier at de registrerer at det har vært ulike faglige anbefalinger omkring skjenkeforbud.

– Vi har forståelse for at i områdene med lav smitte så føles det belastende at du ikke kan få servere alkohol med matservering, sier Arnstad til NRK.

– Kommer partiene som stemte for til å føle ansvar dersom smitten går opp som følge av dette?

– Det er en risiko alle partier må leve med når vi vurderer tiltak. Men vi registrerer at det er ulike faglige anbefalinger på akkurat det området her, sier Arnstad.

Mandag la regjeringen også fram en ny krisepakke for næringslivet. Også den ble overkjørt av opposisjonen.

Flertallet i Stortinget ville forlenge permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1. oktober. Regjeringen foreslo 1. juli.

Opposisjonen ble også enige om å forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fram til 1. juli.