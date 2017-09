Solberg advarer: – Ikke fritt fram de neste fire årene

– Det kan ikke være slik at noen på Stortinget tror det er fritt frem for å danne kryssende flertall i neste fireårsperiode, bare for å straffe regjeringen, sier Solberg i Politisk kvarter.

Hun leder en svekket regjering etter valget, og i går ble det klart at KrF ikke vil inngå noe formelt samarbeid for å redde henne.

– Hvis alle stemmer for alt de er for, med alle de omfangsrike programmene de har gått til valg på, ja så blir Norge ustyrlig de neste årene. Det vil bare slå tilbake på alle politiske partier, sier Solberg.

Se hele torsdagens Politisk kvarter med Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og programleder Veronica Westhrin. Du trenger javascript for å se video. Se hele torsdagens Politisk kvarter med Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og programleder Veronica Westhrin.

Skjørt flertall

Før valget trengte Solberg bare støtte fra enten Venstre eller KrF for å få flertall for sine saker. I tillegg hadde begge partiene inngått en samarbeidsavtale, som forpliktet dem til å forhandle med regjeringen.

Nå mister hun flertallet så snart enten KrF eller Venstre søker støtte på rødgrønn side. Knut Arild Hareide (KrF) er ikke fremmed for å gjøre nettopp det.

– Vi er et sentrumsparti. Det ligger da i vår natur at vi kan hente politisk gjennomslag for vår politikk på begge sider, sier han.

KAN SE MOT VENSTRE: Knut Arild Hareide utelukker ikke å shoppe flertall på begge sider av det politiske landskapet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

KrF-lederen trekker fram distriktspolitikk, landbrukspolitikk og pleiepenger til foreldre med funksjonshemmede barn som saker der det kan bli aktuelt å søke kryssende flertall.

– Vi har en viktig posisjon i Stortinget. Den posisjonen gir oss makt, som vi må bruke med klokskap og ansvarlighet, understreker han.

– Uheldig

Senterpartiet gjorde et brakvalg og endte på en oppslutning på 10,3 prosent. De kommer ikke til å følge Solbergs advarsel mot å danne flertall med sentrumspartiene.

– Det er risiko knyttet til å sitte i mindretallsregjering. Den risikoen må regjeringen leve med. Vi kommer til å drive ansvarlig opposisjonspolitikk, men vi skylder velgerne våre å søke flertall for sakene vi har gått til valg på, sier Marit Arnstad (Sp) til NRK.

UHELDIG: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad liker ikke Solbergs advarsel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun tror Solberg overdriver når hun sier kryssende flertall kan gjøre landet ustyrlig. For Arnstad tror sakene der slike løsninger er aktuelle, ofte vil handle om strukturer og ikke økte budsjettposter.

– Dette er vel et forsøk på å presse folk litt på plass og true partiene på Stortinget litt. Det syns jeg er uheldig. Enhver mindretallsregjering må selvfølgelig tilpasse seg det flertallet som finnes i Stortinget til enhver tid, sier Arnstad.

Venstre fortsetter samtalene

Da ledertrioene fra de fire borgerlige partiene møttes på Stortinget i går, ble det klart at Venstre og KrFs drøm om en blågrønn regjering uten Frp, er uaktuell.

Venstre fortsetter imidlertid samtalene med Høyre og Frp om samarbeid etter valget, og utelukker ikke å gå inn i regjering dersom gjennomslaget er stort nok. Foreløpig er utfallet usikkert, skal vi tro Trine Skei Grande

– Det handler om hvilke resultater det blir av disse samtalene. Nå går vi inn i dette med ønske om mest mulig politiske gjennomslag, sier hun, og nevner vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, det grønne skiftet og skole som viktige saker.

KAOS: Statsminister Erna Solberg (H) mener ingen partier har interesse av å skape et ustyrlig land de neste fire årene. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Uavhengig av om det blir en to- eller trepartiregjering, tror Solberg at Venstre og KrF vil være forsiktige med å søke flertall andre steder.

– Jeg tror ansvarligheten kommer til å være der, kompromissviljen kommer til å være der. Og vi skal være lydhør som regjering for å komme frem til de gode fellesløsningene, lover hun.