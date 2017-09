– Vi har konstatert at KrF ikke vil inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag eller avtale om samarbeid framover. Det betyr at vi ikke vil gå videre med KrF om politiske samtaler om sakene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Partiene er likevel enige om å møtes for å diskutere regjeringens budsjetter, samt om å velge stortingspresident for neste periode. Derfor vil lederne for alle fire partier møtes igjen neste uke, for å snakke om hva de er enig om.

– Venstre kommer til å tenke gjennom situasjonen. Det er ønske om å ha politiske samtaler, så får vi se hvor det leder oss, sier Solberg.

Ingen blågrønn drøm

TOPPMØTE: Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide og nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad på andre siden av bordet fra statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) under kveldens forhandlinger på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både KrF og Venstre har gått inn i forhandlingene med et mål om å danne en blågrønn regjering uten Frp. Nå har partene kommet fram til at det ikke er et realistisk alternativ.

– Alternativene for denne regjeringen er å fortsette med dagens regjering, eller en utvidelse til tre eller fire partier. Da syns vi det er naturlig å konstatere det: Vårt regjeringsalternativ lyktes ikke, sier Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi ønsker å samarbeide konstruktivt og godt. Det har jeg vært tydelig på. Vi ønsker gode løsninger og gjennomslag for vår politikk, sier Hareide.

Venstre holder døren åpen

Det er langt mer usikkert hva Venstre nå gjør. Trine Skei Grande sier partiet fortsatt ikke har bestemt seg for om de kan gå inn i en regjering med Høyre og Frp.

– Det som er viktig for Venstre, er å få gjennomslag for sakene vi har kjempet for i valgkampen, sier Trine Skei Grande etter kveldens møte, som fortsatt kaller det usannsynlig at partiet går inn i regjering.

IKKE MED FRP: KrF sa i hele valgkampen at de ikke ville gå inn i regjering eller samarbeide med Frp. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det er tredje gang de fire borgerlige partilederne setter seg ned sammen etter valget. For første gang var også nestlederne i de fire partiene med på møtet, som ble holdt i Komitéhuset på Stortinget og varte i drøyt fire timer.

Også de neste møtene vil foregå med partienes ledertrioer, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun håper fortsatt på en dag å kunne samle alle de fire borgerlige partiene i regjering.

– Hvis noen vil inn, er det muligheter for det. Døren kommer ikke til å bli lukket, sier Solberg.