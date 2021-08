Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge satte onsdag en dyster rekord: 1294 personer ble smittet med korona på ett døgn, mer enn noen gang før i pandemien.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har slått fast at vi er inne i en fjerde smittebølge.

Smitten sprer seg særlig blant de unge, og i flere norske storbyer er situasjonen kaotisk.

Siste nytt om fjerde smittebølge:

80 elever smittet på Foss videregående skole i Oslo.

Trondheim innfører nye tiltak, deriblant munnbind-påbud og registrering av kunder på serveringssteder.

Smittesporingen er hardt presset i flere kommuner. I Bergen sier helsebyråd Beate Husa at arbeidet står i fare for å bryte sammen.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen ber om en revurdering av systemet for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).

I Stavanger har ungdommer i hardt rammede områder i noen tilfeller blitt bedt om å selv ta ansvar for smittesporingsarbeid.

Flere steder har elever fått tildelt hurtigtester for å unngå karantene.

Selv om smitten øker, er langt færre innlagt på sykehus enn ved tidligere smittebølger.

Fungerende rektor ved Foss VGS, Elisabeth Ringdal. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Kjempeutbrudd på Oslo-skole

På Foss videregående skole i Oslo har 80 elever blitt smittet, i tillegg til flere lærere. Skolen har omtrent 700 elever og 100 ansatte.

Alle elevene og lærerne som er smittet er i isolasjon, men skolen har ikke oversikt over hvor mange som er i karantene.

– Gjennom et tett samarbeid med bydelsoverlegen jobber vi for å kartlegge smitten. I tillegg setter vi i gang tiltak for å begrense smitten. Elevene tester seg regelmessig med hurtigtester for å kunne identifisere smittede elever raskest mulig.

Det sier fungerende rektor ved Foss, Elisabeth Ringdal til NRK.

Trondheim strammer inn

I Trondheim ble det registrert 68 nye smittetilfeller det siste døgnet. Den største andelen er knyttet til studentmiljøet. I går kneblet koronatelefonen. Nå strammer kommunen inn.

Blant annet har det blitt innført påbud om bruk av munnbind, og kommunen vil masseteste 35.000 studenter. Alle serveringssteder får nå påbud om å registrere alle kunder ved ankomst.

Smittesporingen i Bergen bryter sammen

Samtidig sier helsebyråd i Bergen kommune Beate Husa at smittesporingen bryter sammen. Hun har bedt om et hastemøte med helseminister Høie torsdag kl. 15.

Det siste døgnet ble det registrert 117 nye smittede i Bergen. Det er det nest høyeste daglige smittetallet siden utbruddet i november.

– Dette er et urovekkende høyt tall. Mange av de smittede har mange nærkontakter. Det er en medvirkende årsak til at smittesporingskapasiteten er svært presset, sier Husa til NRK.

Etterlyser en ny type tenkning

Også i Oslo sier helsebyråd Robert Steen at systemet for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) er under press.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

Siden en del ikke ønsker å vaksinere seg, og det fortsatt ikke er avgjort om unge under 16 år skal få tilbud om vaksine, mener Steen at det blir et spørsmål om man skal fortsette å smittespore like aktivt – og hvor mye ressurser man skal bruke på det.

– Jeg etterlyser en ny type tenkning fra nasjonale helsemyndigheter med tanke på smittesporings- og testarbeidet, sier Steen.

Ber ungdom ta ansvar i Stavanger

I Stavanger har kommunen i noen tilfeller bedt smittet ungdom om å selv ta ansvar for å ringe nærkontakter og drive smittesporing.

For å lette på trykket og unngå karantene har elever fått tildelt hurtigtester, som elevene selv tar ansvar for. Dette gjelder mange skoler rundt om i landet.

Allikevel har flere skoler nå gått over på gult nivå i trafikklysordningen.

Færre på sykehus

Selv om smitten er rekordhøy, er det foreløpig langt færre som blir innlagt på sykehus.

Onsdag var det 56 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, fire flere enn dagen før. Til sammenlikning var det 293 innlagte etter den tredje smittetoppen i mars.

Bent Høie sier at risikoen for at sykehusene blir overbelastet fortsatt er liten.

– Risikoen for at sykehusene blir overbelastet nå framover er fortsatt veldig liten. Hovedutfordringen nå er å finne balansen for kommunene, som driver testing, sporing og isolering, sier helseminister Bent Høie til NRK.

