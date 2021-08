Rekordhøyt smittetall, men færre havner på sykehus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det registrert 1.294 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste tallet som har blitt registrert i løpet av et døgn.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 820 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 540.

I forrige uke økte smitten med 20 prosent, viser ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI), som sier vi nå er inne i fjerde smittebølge.

Få sykehusinnlagte

Onsdag var 56 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, det er fire flere enn dagen før.

Det tar ofte mellom to og tre uker før en koronasmittet person blir så syk at han eller hun må på sykehus. Derfor tar det noe tid før smitteøkningen vises i sykehustallene.

Onsdag 17. mars, nær toppen av den tredje smittebølgen, ble det registrert 805 koronasmittede. Da var 226 koronapasienter lagt inn på sykehus. To uker senere var tallet på innleggelser 293.

For to uker siden, onsdag 11. august, ble det registrert 608 smittede. Nå to uker senere er altså kun 56 koronapasienter lagt inn på sykehus.

Tallene for smittede er fra 17. mars og 11. august. Tallene for innlagte er for to uker senere.

Viser effekten av vaksinen

Det betyr at det såkalte forholdstallet mellom smittede og innlagte er redusert kraftig, ifølge assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, i Helsedirektoratet.

– Det er nok en effekt av vaksinasjonen i Norge at et høyt smittenivå ikke gir like mange innleggelser som i fjor, og det er som forventet. Akkurat nå ser det ut som at andelen innlagte er i hvert fall en fjerdedel av det den var i fjor på samme smittenivå, kanskje er den mindre enn det også, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

I løpet av september skal alle over 18 år i Norge ha fått tilbud om to vaksinedoser, men foreløpig er det mange unge voksne som ikke er fullvaksinert.

Snittalderen synker

Nakstad er spent på hvordan sykehustallene vil utvikle seg de neste ukene, spesielt fordi mange unge voksne vil bli fullvaksinert i tiden fremover.

– Akkurat nå er det ganske mange i 30-årene som er innlagt på sykehus. Gjennomsnittsalderen er midt i 30-årene, men etter hvert vil også mange 20- og 30-åringer bli fullvaksinert og da vil det også bety mye for hvem som blir lagt inn på sykehus. Det er den store usikkerheten, men i denne mellomfasen er vi sårbare for flere innleggelser hvis smitten fortsetter å øke veldig kraftig, sier han.

Selv om langt færre er lagt inn på sykehus nå enn våren 2021 fører den økte smitten til en rekke utfordringer. Flere kommuner melder om sprengt testkapasitet og krevende smittesporing, fordi mange har svært mange nærkontakter.

– Vi jobber mye sammen med FHI med å gi kommunene råd om å innføre et bærekraftig system med mer testing der smittesporing er vanskelig, sier Nakstad.