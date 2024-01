NRK er kjent med at flere av de siktede før angrepet var opptatt av pride, homofile og kjønnspolitikk. Det finnes blant annet en videofil som viser en av de medsiktede.

I videofilene kan man se den ene medsiktede. Mannen er 47 år gammel og har somalisk statsborgerskap.

47-åringen virker å ha snakket til mobilkameraet mens han filmet seg selv og spilte inn en Snapchat-video, får NRK opplyst.

Spilte inn video av seg selv

I videoen snakker mannen om homser og lesber og at han ikke liker det. Så kommer det en sekvens som kan tolkes som at han snakker om å skyte dem.

«Nigger, we don’t this gay shit. All the motherfucking gays are be like: Pah, pah, pah»

De siste ordene ble sagt samtidig som han holdt opp hånden og formet den til noe som lignet en pistol.

Videre sier den medsiktede mannen i videoen dette om homofile:

«Fuck lesbos. Fuck, lesbos are the same as motherfucking homos. Homos and lesbos, no difference.»

Videoen skal ha blitt spilt inn den 13. juni 2022. ifølge NRKs opplysninger. Knappe to uker før terrorangrepet mot flere utesteder i Oslo sentrum – blant annet mot utestedet London pub som er et kjent samlingssted for homofile.

FORSVARER: Advokat Victoria Holmen forsvarer den 47 år gamle medsiktede. Foto: NTB

Forsvarer Victoria Holmen sier til NRK at klienten hennes har sett og kommentert denne Snapchat-videoen i avhør med politiet:

– Dette var noe han sendte til en kompis. De to har en intern veldig drøy humor i det de sendte til hverandre på Snapchat. Han var veldig beruset da han sendte den.

Forsvareren sier klienten ikke slettet videoen fra sin mobil etter terrorangrepet.

– Hvis den var farlig for ham så ville han ha slettet den, sier Holmen.

Fikk melding som kalte homofil muslim for gris

NRK er kjent med at Matapour også skal ha mottatt en melding fra en i sin krets der en homofil muslim kalles gris.

Bare dager før terrorangrepet, den 23. juni, delte en mann i kretsen rundt ham en skjermdump av et leserinnlegg fra en homofil muslim.

Sammen med skjermdumpen fikk Matapour tilsendt en kommentar om å «se hva denne grisen med to bein sier».

Leserinnlegget som ble delt hadde et budskap om at muslimer burde stå opp mot urett og delta i pride-markeringer.

Samme person i Matapours omgangskrets delte også en underskriftskampanje i januar 2022.

Kampanjen var en protest mot skoler og barnehager, og ville fremme at all undervisning måtte legge til grunn to biologiske kjønn.

Matapour reagerte slik da han fikk lenken, får NRK opplyst:

– Jeg håper Allah gjør ting lett for oss. Det er å gråte av.

Mannen som hadde delt underskriftskampanjen svarte så:

– Ja, bror det er virkelig et ugudelig system.

Mannen som skrev meldingen er ikke siktet i saken. NRK har ikke fått kontakt med mannen.

Matapours forsvarer Marius Oscar Dietrichson vil ikke kommentere denne saken. Les også Terrorsiktet pågrepet med nettverk i lomma

Delte lenke med pride-guide

På en telefon som tilhørte terrortiltalte Zaniar Matapour, kommer det frem at han deltok i en gruppechat på meldingstjenesten WhatsApp med navnet «Matglede&kvalitetstid». Det får NRK opplyst.

PAKISTAN: Norske myndigheter prøver å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge. Her utenfor rettslokale i Islamabad. Foto: NRK

Samtalegruppen skal være opprettet av terrorsiktede Arfan Bhatti og han står oppført som administrator. Bhatti er ikke nevnt med navn, men telefonnummeret som brukes knyttes til ham av Vipps.

I tillegg til Bhatti og Matapour er det to andre deltakere i gruppa. NRK kjenner identiteten til de to og har snakket med dem. De to er ikke siktet i terrorsaken.

Søndag 19. juni 2022, fem dager før terrorangrepet, deler Bhattis nummer en lenke i gruppechatten til en Aftenposten-artikkel med en guide til pride-markeringen i Oslo.

FORSVARER: John Christian Elden har vært Arfan Bhattis advokat i en årrekke. Her under en rettssak i Oslo tingrett i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB

Artikkelen hadde overskriften «Slik blir historiens største pride-markering» og inneholdt et detaljert program for de ti dagene arrangementet i Oslo pågikk. Den hadde også et kart over ruten for pride-paraden i Oslo som skulle ha blitt gjennomført lørdag 25. juni.

– Jeg kan hverken bekrefte om dette er Bhattis nummer eller om det er han som har brukt det, så det er vanskelig å kommentere NRKs opplysninger, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden om informasjonen om samtalegruppen. Les også Zaniar Matapour skal ha oppsøkt åstedet før terroren

Bhatti satte rødt hjerte

Like etter klokka 01.13 natt til lørdag 25. juni 2022 skjøt Zaniar Matapour med maskinpistol og en pistol mot folk som var ute og feiret Oslo pride på utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum.

To menn ble drept og ni andre skutt og skadet.

Etter å ha avfyrt i alt 19 skudd ble han overmannet av sivile personer og holdt nede til politiet pågrep ham.

Samme natt klokka 02.41 deler en annen av deltakerne i gruppechatten en lenke til en VG-artikkel med overskriften «Skyting på utested i Oslo» og skriver selv: «pride pride pride» under, får NRK opplyst.

Mannen som skrev dette, sier til NRK at han gjorde det fordi pride hadde vært tema i gruppesamtalen tidligere. Han sier at gruppa ble brukt til å avtale når de skulle ut og spise sammen.

Han sier han ikke i sin villeste fantasi hadde trodde at dette skulle bli utfallet. Han sier han tar avstand fra skytingen og at ingen har rett til å ta livet av noen. Han sier han ikke visste at Matapour var gjerningsmannen før en annen i gruppa delte et bilde fra pågripelsen av ham.

Morgenen etter angrepet i Oslo sentrum skriver Bhattis nummer: «Alhamdulillaah» som kan oversette til: «Takk gud».

PÅGREPET: Terrortiltalte Zaniar Matapour ble overmannet av sivile personer som holdt ham nede til politiet kom og pågrep ham. Medsiktede Arfan Bhatti svarte med et rødt hjerte da bildet ble delt i gruppesamtalen. Foto: Privat

Bhattis nummer deler også en lenke til en melding i Dagbladets nyhetsstudio om at pride-paraden som skulle vært i Oslo samme dag er avlyst.

Når en av de andre gruppedeltakerne spør om noen vet hvem gjerningsmannen er, svarer Bhatti: «Bror, bare gjøre dua for broren.», noe som betyr å be for ham.

Når et bilde av gjerningsmannen Matapour, som blir pågrepet, blir delt i chattegruppa svarer Bhattis nummer med å publisere et rødt hjerte.

– Politiet ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NRK. Les også Politiet fant IS-flagg i Bhattis leilighet i Oslo

Brennende regnbueflagg

Arfan Bhatti forlot Norge 7. juni 2022 og dro til Pakistan. NRK har tidligere fortalt at han den 14. juni la ut et bilde av et brennende regnbueflagg på sin Facebook-side.

Han la også ut et sitat som kan tolkes som en oppfordring til drap på homofile.

Bhatti byttet til dette profilbildet 14. juni. I sitatet står det at man skal drepe «den som gjør som Lots folk», og den som det blir gjort mot. Sitatet er hentet fra en såkalt hadith. Det er en kort fortelling om profeten Muhammads ord og handlinger. Foto: Skjermdump / NRK

– Sitatet er en av hadithene som blir brukt som grunnlag for dødsstraff for homofili i islam, har Sylo Taraku tidligere sagt til NRK.

Politiet i Oslo har siktet Bhatti for medvirkning til grov terror og etterlyst ham internasjonalt.

– Bhatti har nektet medvirkningsansvar til skyteepisoden ved Per på hjørnet, men så lenge han er fengslet i Pakistan har jeg ikke hatt mulighet til å diskutere sakens innhold med ham. Det må i utgangspunktet vente til han er løslatt, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden til NRK.

Bhatti er for tiden varetektsfengslet i Pakistan der utleveringsbegjæringen fra Norge blir behandlet i rettsapparatet.

Domstol: Bhatti kan utleveres

15. januar bestemte en domstol i Pakistan at han kan utleveres til Norge. Bhatti anket avgjørelsen. Den pakistanske forsvareren hans forventer at anken vil bli handlet før sommeren.

Dersom spørsmålet blir anket inn for pakistansk høyesterett vil en endelig avgjørelse i spørsmålet om utlevering til Norge først kunne foreligge om et drøyt år, opplyser forsvarer Zia Ur Rahman i en pressemelding via Elden Advokatfirma.

Retten vil holde Bhatti varetektsfengslet i Pakistan inntil utleveringsbegjæringen er endelig avgjort i det pakistanske rettsvesenet.