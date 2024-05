Forfatteren Paul Auster er død

Forfatteren Paul Auster er død, 77 år gammel, melder New York Times.

Den svært produktive forfatteren ble beskrevet som en «litterær superstjerne». Han ble kjent på 1980-tallet med sin postmodernistene gjenopplivingen av noir-romanen.

Forfatteren var for nordmenn mest kjent for New York-trilogien, «Moon Palace» og «Brooklyns dårskap». Bøkene kom ut i henholdsvis 1985-1987, 1989 og 2005. Auster skrev også dikt, essays og filmmanus, blant annet.

Han døde i sitt hjem i Brooklyn, etter komplikasjoner i forbindelse med lungekreft.

Auster giftet seg i 1981 med norskættede Siri Hustvedt, som også er forfatter. Paret har vært på flere turer til Norge og har også deltatt på Aschehougs hagefest sammen.