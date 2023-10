Terrorsiktet pågrepet med nettverk i lomma

Telefonnumrene var skrevet ned på to lapper og lagret på et SIM-kort.

NRK har gått gjennom de ni numrene Matapour hadde med seg terrornatta 25. juni i fjor.

Alle de tre personene som nå er siktet for medvirkning til en terrorhandling var i Matapours lomme da han ble tatt.

– Tre personer tilknyttet numrene ble senere siktet i saken. De øvrige er vitner, bekrefter politiadvokat Ingvild Myrold overfor NRK.

FANT LAPPER: Politiet i Oslo fant lappene og SIM-kortet da Matapour ble pågrepet. Politiadvokat Ingvild Myrold leder etterforskningen. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Skrev ned Bhattis nummer for hånd

Natt til 25. juni i fjor ble Zaniar Matapour overmannet og avvæpnet av sivile etter at han hadde skutt og drept to menn og skadet mange flere i Oslo sentrum.

Han er siktet for en grov terrorhandling.

PRIDE: Tusenvis av mennesker feiret pride i Oslo sentrum da Matapour åpnet ild mot to utesteder. To mennesker ble drept i angrepet. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Da politiet ransaket Matapour fant de en gul og en hvit lapp i bukselomma hans der det sto skrevet ni ulike telefonnumre. De fant også et SIM-kort med to telefonnumre.

To av de håndskrevne telefonnumrene på lappene, et norsk og et pakistansk, knyttes til medsiktede Arfan Bhatti.

NRK har funnet ut at det norske nummeret tilhører Bhatti ved å undersøke hvem som er koblet til nummeret i en nett-tjeneste der brukeren må logge inn med bank-ID.

Bhatti nekter enhver befatning med masseskytingen.

– Dersom han har Bhattis telefonnummer, er ikke det rart siden de er bekjente, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden til NRK.

Elden sier han ikke kan bekrefte eller benekte at dette er hans nummer, siden Bhatti ikke har avgitt forklaring ennå.

I LENKER: Her føres Arfan Bhatti inn i en rettssal i Pakistan i lenker. Norsk politi forsøker å få islamisten utlevert. De mener Bhatti var helt sentral i å medvirke til angrepet 25. juni.

Siste stopp før skytingen

Et annet mobilnummer på lappene er til en av de andre siktede i saken, en 47 år gammel mann med somalisk statsborgerskap.

Leiligheten til 47-åringen er den siste kjente boligen Matapour var i før angrepet skjedde.

Matapour spilte inn en baya – et troskapsløfte til IS – i leiligheten, før han tok taxi til Oslo sentrum.

47-åringen har et langt kriminelt rulleblad i Norge.

Han ble pågrepet og siktet i saken i september i fjor. Han nekter straffskyld.

– Det er flere telefonnumre som finnes på håndskrevne lapper som er knyttet til personer som politiet ikke har funnet grunn til å sikte i saken. At ett av numrene knyttes til min klient, betyr således ingenting for skyldspørsmålet, sier mannens forsvarer Victoria Holmen.

FORSVARER: Advokat Victoria Holmen er forsvarer for en 47 år gammel mann som er siktet for medvirkning til en terrorhandling. Terrorsiktede Zaniar Matapour hadde skrevet mobilnummeret hans på en lapp før angrepet. Foto: NRK / NRK

47-åringen ble pågrepet i Oslo samtidig som en 36 år gammel norsk-pakistansk mann ble tatt av politiet et annet sted i hovedstaden.

La igjen smarttelefon hjemme

Også 36-åringens telefonnummer bar Matapour på seg under angrepet.

Nummeret lå inne på i et SIM-kort som terrorsiktede hadde klistret på utsiden av telefonen han hadde med seg.

Matapour hadde lagt igjen sin vanlige telefon hjemme før angrepet. Han hadde med seg en enkel telefon som er vanskelig å spore.

SIM-kortet inneholdt to kontakter. Det ene var til Arfan Bhatti og det andre var til 36-åringen.

Forsvarer Øyvind Bratlien har tidligere sagt at det ikke er mulig å vite hvorfor Matapour hadde tatt med seg nummeret til 36-åringen, men at de er bekjente.

Han har ikke svart på NRKs spørsmål så langt.

Politiet har en teori om at 36-åringen kan ha hjulpet Matapour med å skaffe våpen før angrepet. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Lappene har vært viktige

Matapour har ikke forklart seg til politiet, så det er ikke kjent hvorfor han hadde med seg flere telefonnumre.

Men politiet mener at drapsmannen hadde tenkt til å ha med seg kontaktene videre, ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett.

Matapours forsvarer vil ikke kommentere NRKs opplysninger.

– På det stadiet vi er i saken nå har jeg ingen kommentar til dette, sier forsvarer Marius O. Dietrichson.

NRKs undersøkelser viser at de ni numrene ikke er knyttet til ni ulike personer. Flere av numrene tilhører samme person. Mange av numrene er ikke i bruk i dag.

NRK har identifisert tre personer på lappene utenom de siktede.

– Lappene og simkortet har inngått som en viktig del av etterforskningen. Politiet identifisert brukerne av telefonnumrene på et tidlig tidspunkt, sier politiadvokat Myrold til NRK.

De øvrige personene har status som vitner og er ikke mistenkt i saken.