– Vi treng andre politikarar som kan profilere partiet. Vi har ikkje lukkast med den partileiinga vi har i dag, seier Ottar Skjellhaug som er styremedlem i Nordland Ap.

Skjellhaug er busett i gruvesamfunnet Sulitjelma i Fauske kommune, som er ein av landets sterkaste Arbeiderparti-bastionar.

Han meiner det meste gjekk gale med årets valkamp, og er særleg kritisk til Støre sitt utspel om elektrifisering av Melkøya.

Ottar Skjellhaug er styremedlem i Nordland Ap. Han vil ikkje frede Jonas Gahr Støre som partileiar. Foto: Sahand Ammari

– Resultatet er ikkje uventa, men skuffande. Det kunne vore annleis, men Ap hadde eit dårleg utgangspunkt.

– Kven har ansvaret?

– Det ligg både hos partiorganisasjonen, og så er vi prega av regjeringsslitasje.

– Støre har hatt ein vanskeleg jobb. Han har kjempa på fleire frontar, noko som har slite på han. Saka om Melkøya var totalt øydeleggjande for partiet i Nordland, og noko som har påverka vala lokalt. Det var ei uklok avgjerd av Støre, meiner Skjellhaug.

– Vil du frede Støre?

– Nei, eg meiner vi må ha ei bred evaluering der vi også ser på lederkonstellasjonen.

Arbeiderpartiets oppslutning over tid 2003 2007 2011 2015 2019 2023 0 % 20 % 40 % Grafen viser Arbeiderpartiet oppslutning i de siste kommunevalgene, over hele landet samlet. Alle valgresultatene

Varslar gjennomgang

Tidlegare nestledar i Arbeiderpartiet (AP) og ordførarkandidat i Tana, Helge Pedersen, er misnøgd med partiets valresultat nasjonalt og varslar ei gjennomgang.

– Dette er ikkje eit godt resultat. No trengst det ei ærleg og open gransking av kvifor vi har hamna der vi har hamna. Både nasjonalt og lokalt. Det må vi vere villige til å utsetje oss sjølve for, seier ho til NRK.

Helga Pedersen var streng i ansiktet under Aps valvake måndag kveld. I Tana fekk partiet 30,9 prosent oppslutning, men det er framleis uklart kven som hamnar i posisjon. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kan leiinga bli sitjande etter eit slikt valresultat?

– Det ønskjer eg ikkje å kommentere.

Ho er klar på at dei nasjonale trendane også har påverka partiet lokalt.

– Dette gjeld òg Melkøya. Den kom som ei bombe for befolkninga og for oss i partiorganisasjonen. Den saka slo svært ulikt ut. I Tana har det fått mykje merksemd og gjorde terskelen for å røyste Ap høgare.

Vadsø-ordførar vil bytte ut partiledelsen

Ho er strålande fornøgd med Aps valresultat i Vadsø, men ordførar Wenche Pedersen er ikkje like nøgd med oppslutninga til partiet nasjonalt.

– Det er frykteleg dårleg. Det er sånn at når ein har gjort ein dårleg jobb så må ein gjere ein vurdering av kva er det som har skjedd, kva vi har gjort som er bra og ikkje bra og om har vi dei rette folka er på rett stad, seier ho til NRK.

Wenche Pedersen, ordførar i Vadsø kommune. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Meiner du at ein må sjå på leiinga?

– Eg meiner at vi fram mot Stortingsvalget er nøydde til å gjere ein vurdering av det mannskapet vi har. Både partiets leiar, partisekretær og heile sentralstyret. Spørsmålet mitt har vore: Blir det for mange Ja-folk rundt Jonas?

– Kan han sitte som leiar etter Landsmøtet til Ap?

– Vi må begynne å tenke på ein prosess som gjør at ein skifter toppleiinga til neste stortingsval.

– Kvifor ikkje skifte nå?

– Vi har ikkje tradisjon i Ap på at vi kastar statsministrar etter eit val.

– Seier du rett og slett at Jonas ikkje kan leie valet i 2025?

– Ja, det er det eg seier.

Meiner partileiinga har skyld i dårleg valresultat

Det har ikkje gått bra for Arbeidarpartiet i Narvik heller.

Ordførar Rune Edvardsen vann rett nok valet, men går tilbake 11,7 prosentpoeng til 24,2 prosents oppslutning. Industri- og næringspartiet har gått fram nesten like mykje som Arbeidarpartiet har gått tilbake, og fekk 13,1 prosent i Narvik.

Edvardsen meiner partileiinga i Oslo langt på veg har øydelagt valkampen for Arbeidarpartiet i industrikommunen.

– Mesteparten av nedgangen kjem av bråket og tullet omkring habilitet. Og det kjem av vedtaket om å elektrifisere Melkøya, seier han til NRK.

– Etter saka om Melkøya, blei det full fyr her i Narvik. Det har påverka oss veldig mykje i negativ retning, held han fram.

Ordførar Rune Edvardsen i Narvik. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Edvardsen har nemleg liten tru på at regjeringa vil klare å følge sin egen tidsplan, og at dei ikkje vil rekke å bygge ut nok kraft i Finnmark til å få elektrifisert gassanlegget utanfor Hammerfest.

– Med alt bråket og turbulensen rundt vindmøller, også oppe i Finnmark, trur eg ikkje dei klarer å kome i mål. Då er eg redd for at dei vil bruke straum frå resten av Nord-Noreg for å elektrifisere Melkøya, og det vil gå utover prosjekta i resten av landsdelen.

Det vil særleg vere problematisk for Narvik, der mellom anna Aker har store industriplaner.

– Kva tenker du om timinga her?

– For meg som ordførar kom vedtaket helt plutseleg og rett før valet. Vi gjekk i sjokk, seier ordføraren.

– Eg skjønner ikkje kvifor ein kjem to veker før valet med ein sånn stor og viktig sak for Nord-Norge. Kvifor kunne ein ikkje venta og komen med ein god og gjennomarbeidd sak seinare, i haust eller vinter.

– Er du skuffa over partileiinga?

– Skuffa og skuffa. Eg er ikkje skuffa som såleis. Men eg hadde forventa ein breiare prosess og ein betre plan for kva ein skulle gjere.

– Trengst det utskiftninger i partileiinga, meiner du?

– Eg vil ikkje gå så langt her no berre nokre timar etter valet. Eg er ikkje sikker på at det er det som er viktig. Men at vi har blitt påverka mykje av det som har skjedd i partiet sentralt, er det ingen tvil om.

LO vil ha ei skikkeleg evaluering

– Det er ingen tvil om at vi er skuffa i dag, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NRK tysdag.

– Dette valet har vore ein motbakke frå start til slutt, legg ho til.

Ho meiner venstresida aldri fant den forma dei håpa på.

– No skal både vi og Arbeidarpartiet sørgja for ei skikkeleg valevaluering av alle ledd.

LO-leiaren seier samstundes at ho har tillit til Støre.

– Dette valet har vore ein motbakke frå start til slutt, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Må trena meir

– Det er klart at dette er eit dårleg val, og ein må spørja seg kvifor det går så dårleg, seier Ap-veteran Thorbjørn Berntsen.

Han meiner partiet no må granska seg sjølve og sjå på korleis partiet har stått fram.

– Særskilt for dei yngre veljarane. Det er TikTok-generasjonen vi må konsentrera oss om, seier han.

Han er uroa over høgrebølgja som har slått inn over landet.

– Det eg er mest redd for rundt valet, er privatiseringspolitikken til høgresida. Det vil kallar velferdssamfunnet, vil dei plukka frå kvarandre. Det vil ta lang tid å byggja opp att.

Ap-veteranen undrar seg over kvifor Arbeidarpartiet får så dårleg oppslutnad. Foto: NRK

Ap-veteranen meiner Jonas Gahr Støre er den beste statsministeren Noreg kan ha no og undrar seg over kvifor Arbeidarpartiet får så dårleg oppslutnad.

Både politikken og Jonas Gahr Støre sin posisjon som partileiar må diskuterast på neste landsmøte, seier han.

– Det er eit faktum at partiet har fått stadig dårlegare oppslutnad medan han har vore leiar.

– I fotballspråket brukar dei uttrykket at trenaren har mista garderoben. Spørsmålet er om Jonas har mista sin garderobe. I alle fall er det sikkert at vi må trena meir, legg han til.

Ein annan Ap-veteran, Wenche Pedersen, seier til VG at ho krev ny Ap-leiing etter katastrofevalet.

Stortingspresidenten: – Eit elendig resultat

Masud Gharahkhani (Ap) har tysdag morgon skrive eit innlegg på Facebook med tankar kring valresultatet. I likskap med LO-leiaren er også han skuffa.

– Vi må erkjenna at dette valet for sosialdemokratiet er eit elendig valresultat, skriv han.

Vi må erkjenna at dette valet for sosialdemokratiet er eit elendig valresultat, skriv Masud Gharahkhani (Ap). Foto: Anders Haualand

Han meiner resultatet er ein tydeleg beskjed frå veljarane og at partiet må ta til seg tilbakemeldinga.

– Folk er ikkje nøgde med oss. Dei ventar meir av oss. Dei er skuffa. Vi må forstå alvoret og tilbakemeldinga for å kunna gjera noko, skriv han.

– Eit alvorleg signal

– Eit alvorleg signal, sa tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske då valresultata var klare.

Arbeidarpartiet er ikkje lenger det største partiet i Noreg ved eit val.

Og Giske var ikkje åleine om å vera misfornøgd. Både leiar i Fellesforbundet, samt leiar i Fagforbundet såg seg ikkje nøgde med resultatet.

– Det smertar, vit det, sa Større om valresultata frå talarstolen på valvaka til Ap.

Samstundes sa Ap-leiar og statsminister Jonas Gahr Støre at andre må vurdera om valnederlaget er hans skuld.

– Ikkje godt nok

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, seier til NRKs Valmorgon tysdag at valresultatet på ingen måte er godt nok.

– Eg har eit ansvar, og vi har eit felles ansvar heile laget. No skal vi bruka tida framover på å evaluera kvar einskild kommune og fylke, seier ho.

– Vi må dra lærdommar av dette valet her, sjå korleis vi skal løfta oss og både få eit betre valresultat, men også få tilbake tittelen som landets største parti ved neste korsveg, legg Stenseng til.

Forhandlingane går føre seg framleis, men det ser ut til at dei største kommunane i landet skiftar farge frå raude til blåe.

I hovudstaden har den blå blokka fått 31 av 59 mandat og eit knapt fleirtal. Raymond Johansen erkjenner tapet og seier han er klar til å gå av.

– Det er berre til å gratulera dei borgarlege med ein valsiger, seier han til NRK tysdag.

Også byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik (Ap) seier til NRK at dagens byråd med Arbeidarpartiet og Venstre kjem til å gå av.