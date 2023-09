Ordførerras for Ap: – Vi står i en krise

– Jeg vil vel gå så langt som å si at jeg synes vi står i en krise. Og vi må ta tak i situasjonen, sier Martinsen til NRK.

Mandag taler partileder Jonas Gahr Støre til Arbeiderpartiets landsstyre i Oslo, to uker etter valget.

For Martinsen i Østfold-byen Fredrikstad gikk ordførerkjedet tapt. Det gjorde det også for Ap i nabobyen Sarpsborg, som har vært Ap-styrt i 110 år.

Nå ber Martinsen, som sitter i Aps landsstyre, partiet om å være ærlig om situasjonen.

– Vi har mistet masse tillit, på tross av at vi vet at folk ønsker et sterkt fellesskap, ønsker fellesskolen og ønsker mye av de verdiene vi står for.

Ordførerkartet NRK har utarbeidet, viser at de to regjeringspartiene taper flere titalls ordførere hver etter valget.

Høyre er den store vinneren, med minst 40 nye ordførere.

Foreløpig har Ap 59 og Senterpartiet 58 færre ordførere enn etter 2019-valget. Men: i 83 kommuner er det fremdeles ikke klart hvem som får ordførerkjedet.

– Jeg tenker at nå er det viktig at Arbeiderpartiet tar en fot i bakken og erkjenner den situasjonen partiet står i, sier Martinsen.

I Fredrikstad overtar nå Høyre, for første gang på 100 år, ordføreren.

– Ikke krise

Arbeiderpartiet fikk 21,6 prosent av stemmene i høstens kommunevalg. Dermed ble partiet for første gang på 99 år ikke landets største i et valg. Den posisjonen overtok Høyre.

Ap taper derfor makt på bred front, både i storbyer som Oslo, Bergen og Stavanger, og i symboltunge kommuner som Lillestrøm og Porsgrunn.

Før helgen beskrev også Ap-nestoren Martin Kolberg situasjonen i Ap som en krise.

NRK har i flere omganger spurt Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng om hun vil kalle situasjonen i partiet en krise. Det vil hun ikke.

Det vil heller ikke Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

– Hvorfor vil ikke du bruke det ordet?

– Fordi jeg mener det er viktigst å få en felles erkjennelse av hva som gikk galt. Og så kan både Martin og Siri og hele partiet, som jeg har stor respekt for, være trygge på at vi har skjønt dette. Budskapet har gått inn, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

Nå lover han at alle steiner skal snus for å finne ut hva som gikk galt for Ap i valget.

– Dette er et altfor dårlig valg fra Ap. Vi kan og skal og vil mye bedre enn dette. Og da må vi også ha selverkjennelse, være selvkritiske, være ærlige med hverandre og nettopp finne ut hva som gikk galt og fokusere på fremtiden. Jeg synes det er viktigere enn hva vi kaller dette for.

Bønn til ledelsen

Martinsen i Fredrikstad tror det er flere årsaker til at Ap sliter. Hun peker både på skjev fordeling av inntekter til kommunene, en sommer preget av skandaler rundt politikeres habilitet og vanskelige tider i verden.

– Vi kan ikke kan peke på én ting. Vi kan ikke peke på én person. Vi kan ikke peke på en sak.

– Men det vi er helt avhengige av, er at vi har en ledelse nå som forstår den krisen vi er i.

I likhet med Kolberg hadde også Martinsen gjerne sett at SV kom inn i regjeringen.

– Jeg mener at en regjering med flertall, og en regjering der SV er med, vil ha vært en bedre regjering. Spesielt i krisetid er det viktig med forutsigbarhet, sier hun.

Men mens Ap gikk til valg i 2021 på en rødgrønn flertallsregjering, strittet Senterpartiet mot. Fortsatt avvises et regjeringssamarbeid med SV kontant fra Sp-ledelsen.

Tidligere har også de to ordfører-veteranene Robin Kåss i Porsgrunn og Hedda Foss Five slått alarm om situasjonen i Arbeiderpartiet.

Partiet gjorde et katastrofevalg i det gamle industriområdet Grenland, mener de to.

Landsstyremøtet som starter i morgen, vil bli et slags startskudd for Aps evaluering av valget. Den skal være avsluttet før jul.