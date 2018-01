Sent onsdag kveld meldte Riise (29) selv at han trakk seg som leder i Unge Høyre med umiddelbar virkning.

Begrunnelsen han selv oppgav var at #metoo-kampanjen har vært en vekker, og at han «ikke har vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger».

Etter det NRK forstår har Unge Høyre bare de siste månedene mottatt flere meldinger om ubehagelig eller upassende oppførsel fra Riise. Dette er saker som internt har blitt omtalt som bekymringsmeldinger.

– Bekymringsmeldingene om Riise handler om for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner med jenter hvor aldersforskjellene og maktforskjellene har vært veldig skjeve, sier Sanner.

Torsdag bekrefter generalsekretær i ungdomspartiet, Maria Barstad Sanner, at hun også har mottatt et formelt varsel om seksuell trakassering begått av Riise.

– Vi har i dag fått et varsel fra en jente som forteller om seksuell trakassering fra Riise. Hun har ikke varslet om dette tidligere, men følte nå at det var riktig å si fra, og det er jeg veldig glad for, sier Sanner til NRK.

I tillegg har ungdomspartiet torsdag blitt varslet om saker som gjelder to andre personer, ifølge Sanner. Etter det NRK erfarer dreier det seg om en person som er aktivt medlem i Unge Høyre og en som var det tidligere.

Generalsekretær i Unge Høyre lover å rydde opp Du trenger javascript for å se video.

Aftenposten: – Flere saker fra 2013 og 2014

Dette kommer i tillegg til de noen år gamle varslene Aftenposten melder om torsdag.

Avisen skriver at de har snakket med fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre som sier det for flere år siden ble varslet om ulike episoder med Riise. Kildene forteller at de varslet ved å gi skriftlig eller muntlig melding til ledere i organisasjonen.

Tre kilder opplyser til Aftenposten at de i 2013 varslet Unge Høyre sentralt om det de opplevde som pågående og ubehagelig adferd fra Riise.

En tidligere fylkesleder sier til avisen at hun selv varslet om en alvorlig hendelse i 2014.

I såfall kom varslene før og rundt tiden Riise ble valgt til Unge Høyre-leder etter Paul Joakim Sandøy i 2014.

Riise ble gjenvalgt i 2016, og begge valgene foregikk uten motkandidat.

Påstod det ikke fantes varsler

Dette står i sterk kontrast til hva Riise og Unge Høyre selv har forklart det siste døgnet.

Riise avviste på egen Facebook-side at det hadde kommet varsler om ham.

«Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det», skrev Riise onsdag kveld.

Dagens generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, sa også at organisasjonen ikke kjente til noen varsler.

Dette gjentok hun i NRKs Politiske kvarter torsdag morgen.

– Viser en alvorlig svikt

BEKLAGER: Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner. Hun er forøvrig datter av Høyres nestleder Jan Tore Sanner. Foto: Markus Mjaaland

Torsdag ettermiddag beklager Sanner.

– De sakene som Aftenposten omtaler, er saker som ikke er blitt håndtert godt nok av Unge Høyre på den tiden. Det finnes ingen logg for hvordan de er blitt håndtert, sier hun til NRK.

– Dette avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker. Jeg beklager at de ikke ble fulgt opp. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette ikke skal skje igjen og oppfordrer alle som mener de ikke fått god nok oppfølging til å ta kontakt med meg. Unge Høyre skal være et trygt sted å være, sier hun, og fortsetter:

– Jeg håper alle som sitter og føler at deres saker fra tidligere ikke er blitt tatt på alvor kan ta kontakt med meg, slik at jeg får ryddet opp i dette. Det sitter jenter der ute som føler de ikke har blitt tatt på alvor, og det er jeg utrolig lei meg for. Det ber jeg om unnskyldning for.

Christopher Amundsen Wand, som var generalsekretær i Unge Høyre da varslene angivelig kom, har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag.

– Tok ikke til seg råd og beskjeder

Sanner forteller at hun personlig flere ganger det siste året har tatt opp meldinger som har kommet til henne med Riise selv.

– Han har fått gjentatte råd og beskjeder om hva vi som organisasjon forventer av han som leder. Når han ikke har klart å rette seg etter disse, er jeg glad for at han nå har trukket seg som leder i Unge Høyre, sier hun til NRK.

Hun sier at hun mot slutten av 2017 tok opp problemet med moderpartiet Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset, og at de sammen har rådet Riise til å trekke seg.

Kristian Tonning Riise har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag. Pressesjef Peder Egseth i Høyre opplyser at Riise for tiden ikke har anledning til å kommentere saken.

Fortsetter på Stortinget

I kraft av å være Unge Høyre-leder har Riise møtt både i Høyres sentralstyre og Høyres arbeidsutvalg (øverste ledelse red.anm) siden 2014 og frem til i går.

Han skulle uavhengig av sakene som nå ser dagens lys gå av som Unge Høyre-leder til våren, etter å ha blitt valgt inn som stortingsrepresentant i fjor høst.

Riise ble valgt inn etter å ha gått seirende ut av en tildels opphetet nominasjonskamp mot veteranen Gunnar Gundersen om førsteplassen på Hedmark Høyres liste.

– Jeg er glad, letta og utrolig takknemlig for tilliten jeg har fått. Samtidig kjenner jeg på et stort ansvar. Det er høye forventninger til hva jeg skal få til, sa Kristian Tonning Riise til NRK da førsteplassen var sikret i oktober 2016.

Riise er valgt inn på Stortinget frem til 2021, og vil fortsette å møte i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre har parlamentarisk leder Trond Helleland opplyst.

Sandra Bruflot, som siden 2014 har vært 1. nestleder, vil fungere som leder av Unge Høyre frem til vårens landsmøte.