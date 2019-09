Slik forklarer partilederne valgresultatet

– Dette er ikke et resultat å være fornøyd med, sa Jonas Gahr Støre (Ap) da han ble konfrontert med at Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg noensinne.

Han innrømmet at partiet har en jobb å gjøre for å gjenreise tilliten hos velgerne.

Et protestvalg som dramatisk endrer det politiske landskapet

Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Er du rett person til å lede Arbeiderpartiet?

– Ja, jeg mener det. Vi vinner som lag og taper som lag. Jeg er leder og må ta ansvar, og det gjør jeg.

– Du har nå ledet partiet fra ett krisevalg til et annet. Begynner du å tvile på at du er rett leder for Arbeiderpartiet?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tviler ikke på meg selv, men vi må gjøre det bedre. Det er en frustrasjon der ute som vi ikke klarer å fange. Det må vi bli bedre til, sa Støre.

Arbeiderpartiets leder sa det beste partiet kan gjøre er å snu timeglasset i morgen og begynne ny politikkutvikling.

Gigantene vakler

Arbeiderpartiet er ikke det eneste partiet som har falt i oppslutning.

Høyre er i ferd med å gjøre ett av de dårligste kommunevalget siden 1971.

På en oversikt over valgresultater på Bernt Aardals hjemmeside går det frem at Høyre har fått under 20 prosents oppslutning i kommunevalg to ganger etter 1971. I 2003 fikk partiet en oppslutning på 18,1 prosent, og i 2007 endte Høyre på 19,3 prosent.

I debatten ble Høyres leder Erna Solberg konfrontert med egen tilbakegang og Senterpartiets fremgang.

– Jeg mener vi har en politikk som gjør norske distrikter sterkere. Jeg er overbevist om at Sps løsninger i mange tilfeller vil gjøre det verre i distriktene. Det har vi sett tidligere når de har sittet i regjering, sa Solberg.

Hun advarte mot å overtolke resultatene.

– Samtidig skal vi ta de signalene vi har fått på alvor, sa Solberg.

– Har Sp knekket en kode du ikke har klart?

– Det er ingen tvil om at mange føler en usikkerhet i forhold til at ting skjer raskt og det er store forandringer i verden. Vi forsøker ikke å forandre Norge fordi vi har lyst til å forandre Norge, men fordi Norge forandrer seg. Da må vi jobbe på en annen måte og levere andre typer tilbud, sa Solberg.

Vinnerne

Senterpartiet ligger an til å få den høyeste oppslutningen partiet noen gang har fått i et kommunevalg. Da nær halvparten av stemmene var talt opp, hadde partiet en oppslutning på 15,7 prosent.

Den forrige rekorden fra 1995 var en oppslutning på 11,6 prosent.

Sp jubler over resultatene. Du trenger javascript for å se video. Sp jubler over resultatene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var ikke i tvil hvorfor valgresultatet ble som det ble.

– Det er ingen tvil om at det har vært stor uro i distriktene. Hvis du tar Nord-Norge, så har det vært uro rundt ambulansehelikoptrene i et helt år, sa Vedum.

Han la også til uro rundt forsvarets Bell-helikopter og politiberedskapen.

– Vi har ulike syn. Der vi tror på nærhet har regjeringen trodd på sentralisering. Det har folk tatt stilling til, sa Vedum.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) ligger an til en oppslutning i kommunevalget på 6,1 prosent.

– Dette valget er et gjennombrudd for oss, men jeg mener også at det er de som skal arve kloden som er vinnerne i dette valget. Det er barnas valg, sa Bastholm.

Solberg: – Vi har mistet mange stemmer i byene

Solberg ble utfordret på om hun ikke hadde hørt bekymringene fra distriktene.

– Hvis vi ser på tallene har vi nok mistet flere velgere i de store byene enn i distriktene. Man må ikke bygge myten om at vi har mistet mange velgere i distriktene. Vi har mistet velgere i byene fordi vi har møtt konkurranse på for eksempel klimapolitikk som andre har vært flinkere til å få frem. Også har vi et bompengeparti som har spist mange stemmer fra oss, sa Solberg.

– Dere får ikke den samme oppslutningen i byene som dere ønsket. Skyldes det bare samfunnstrender eller har dere gjort en for dårlig jobb?

– Jeg tenker vi skal bruke tid til å finne årsakene. I Bergen er det ingen tvil om at bompengepartiet har hatt betydning. Det er en enkeltsak som er vanskelig.

– Var det feil av Høyre å åpne for samarbeid med bompengepartiet enkelte steder og samtidig ha med Frp på laget?

– Det er ikke noe grunnlag for å si at det er feil. Man må lokalt gjøre vurderingene på enkeltsaker, sa Solberg.

Frp med sitt dårligste valg siden 1991

Siv Jensen og Frp er i ferd med å gjøre sitt dårligste valg på 28 år. Noe av årsaken er langvarig bompengebråk i regjering og et regelrett bompengeopprør flere steder i landet.

– Dere har kalt dere partiet for folk flest, men sluttet dere å høre på dem?

– Vi har tatt velgerne på alvor og ser særlig ute i distriktene at Frp gjør gode valg. Men vi erkjenner at vi ikke har gjort det bra nok i de store byene.

– Hvordan opplevet du at Frp, som har vært et protestparti, ble offer for et annet protestparti?

– Vi har stor variasjon. Vi har en utfordring i de store byene, samtidig som vi leverer gode valg i distriktene. Det tyder på at det ikke er fullt så svart hvitt som Vedum vil ha det til, sa Jensen.

SV: – Rødgrønt valgskred

Audun Lysbakken og SV ligger også an til fremgang i årets valg.

– Dette er et rødgrønt valgskred. Det skyldes en uro over økende ulikhet i makt og rikdom, klimakrisen og sentralisering. Mange leter etter tydelige svar, og det er blant årsakene til at vi gjør vårt beste lokalvalg på mange år, sa Lysbakken.

SV-lederen pekte også på at flere andre rødgrønne partier har gått frem.

– Det er den samlede rødgrønne bevegelsen som er viktig, og det gir et veldig tydelig varsel om at vi kan få maktskifte på Stortinget om to år, sa Lysbakken.

Grande advarte mot strømninger i samfunnet

Venstre-leder Trine Skei Grande tok partiet inn i regjering. Hun fikk spørsmål om hun tror velgerne mente det var et godt prosjekt å gå inn i.

– Det er ikke regjeringsprosjektet som var på valg i år. Jeg tror vi har klart å vise resultater i dette samarbeidet. Vi kan ikke ende i en situasjon der det ikke lønner seg å ta ansvar, sa Grande før hun fyrte av en bredside mot sine politiske motstandere.

– I kveld, mens jeg har sett resultatene komme inn, har jeg tenkt på hvordan Norge ser ut utenfra akkurat nå. Vi ser at det vokser frem proteksjonistiske parti, ensaksparti, et kommunistisk parti som kommer over det liberale som vi har sett speilbilde av i en del andre land også. Jeg kjenner veldig for å være partileder for et liberalt parti som klarer å stå opp mot disse kreftene som vi ser også er med på å ødelegge land i Europa akkurat nå, sa Grande.

Hun sa at hun var klar til å gå på en ny valgkamp mot de kreftene hun mener har ødelagt land i Europa uten å presisere hvilke land og partier dette gjelder.