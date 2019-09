Høyre mot ett av sine dårligste kommunevalg på mer enn 40 år

Ved forrige kommunevalg endte Høyre på 23.2 prosent. I årets valg ligger partiet an til under 20 prosent.

– Vi har helt klart hatt høyere mål enn dette, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

På en oversikt over valgresultater på Bernt Aardals hjemmeside går det frem at Høyre har fått under 20 prosents oppslutning i kommunevalg to ganger etter 1971. I 2003 fikk partiet en oppslutning på 18,1 prosent, og i 2007 endte Høyre på 19,3 prosent.

Nå er Høyre spent på om de kan vinne noen av de store byene.

– Det er for tidlig å si om de store byene er tapt eller ikke, sier Sanner.

Politisk kommentator, Lars Nehru Sand, om de første tallene.

– Vi har hatt høye ambisjoner, men vi gjør et valg som er greit ut fra det vi forventet på forhånd. Tilbakegangen er der, men den er ikke så stor, sier Ine Eriksen Søreide (H) på Høyres valgvake i Oslo.

Hun sier noe av forklaringer er at bompengesaken hemmet lokale valgkamper.

Sanner: Vi har helt klart hatt høyere mål enn dette

En varslet nedtur

Nøyaktig ett år før årets valg, sa statsminister Erna Solberg (H) at Høyre hadde som mål at hver andre nordmann skulle bo i en Høyrestyrt kommune etter årets valg. Hun sa også at hun ville vinne de store byene. Slik har det ikke gått.

Årets valgkamp har vært en jevn nedtur på målingene for Høyre. Snittet av målingene på Poll of Polls per uke fra uke 10 i 2019 viser en sakte glideflukt nedover mot valgdagen.

For nøyaktig 40 år siden, i 1979, gjorde Høyre sitt beste kommunevalg noensinne. Da endte partiet, ifølge Bernt Aardals hjemmeside, med en oppslutning på 29,2 prosent. I fylkestingsvalgene samme år fikk partiet 29,9 prosent av stemmene. Det nest beste lokalvalget Høyre har gjort, var under Erna Solbergs ledelse i 2011. Da fikk partiet 28 prosent av stemmene i kommunevalget, og 27,6 i fylkestingsvalget. Da alle forhandlinger var gjort, satt Solberg og Høyre med ordføreren i 119 kommuner