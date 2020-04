Gir opp å bli enige - ny E18 helt i det blå

Bruddet kom sent torsdag ettermiddag. Etter det NRK får opplyst deltok samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) selv på dagens forhandlingsmøte.

Hareide skal ha konkludert med at det ikke er mulig å bli enige om en utbygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Dermed er det Oslopakke 3-avtalen fra 2016 som enn så lenge gjelder. Der ble partene enige om en E18-utbygging som regjering og Storting senere har vendt tommelen ned for.

Fornebubanen

Uten en løsning for E18 har staten ennå ikke bekreftet at den vil ta halve regningen for Fornebubanen, den nye T-banestrekningen fra Majorstuen til Fornebu.

Dermed er også framtida til Fornebubanen uviss.

Det samme gjelder ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og andre kollektivsatsinger i Oslo-området.

De er nemlig avhengig av mer bompenger og at Oslo, Viken og staten blir enige om å skru opp bompengetakstene.

Planen er nå at Oslo og Viken møtes igjen neste uke, trolig uten staten, for å se om det er grunnlag for å snakke videre om noe som helst.

Bompenger og E18

Siden januar har staten og politikere fra Oslo og Viken forhandlet om en ny Oslopakke 3, den store vei- og kollektivpakken for Oslo-området.

Ett stridstema er bompenger og hvor mye bilistene skal betale for å finansiere Fornebubane, sentrumstunnel og en rekke andre prosjekter.

Men den vanskeligste floken har vært utbyggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Hovedmotstandere er Høyre og MDG.

Høyre vil ha mest mulig vei; MDG helst ingenting.

Stoppet på Strand

Sist Oslopakke 3 ble reforhandlet var i 2016. Da endte E18-striden med et kompromiss.

MDG og byrådet i Oslo aksepterte ny E18, men bare de to første kilometerne fra Lysaker til Strand.

Kompromisset innebar at første etappe ble mer enn halvert i lengde. Alt vest for Strand ble skjøvet ut i tid, blant annet Høviktunnelen.

Overkjørt av Stortinget

Å stoppe halvveis er en dårlig idé, mente Statens vegvesen og regjeringen da de fikk tenkt seg om.

Stortinget sa seg enig og overkjørte det lokale kompromisset.

Første etappe skulle bygges sammenhengende fra Lysaker til Ramstadsletta.

Full utbygging lå til grunn da regjeringen rett før jul i fjor la fram sitt endelige forslag om utbygging og finansiering av E18.

Prisen er nær 17 milliarder 2020-kroner.

– Ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, sa daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Viken trakk garantien

Men så enkelt var det ikke. I februar trakk fylkestinget i Viken garantien til prosjektet.

Et borgerlig, E18-vennlig flertall i gamle Akershus hadde nemlig blitt erstattet med et rødgrønt og mer skepisk flertall i nye Viken.

Kilder på begge sider sier til NRK at de trolig ville blitt enige om det meste annet i Oslopakke 3, inkludert bompenger, men at E18 har vist seg å være et uoverstigelig hinder.