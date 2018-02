Melder seg kollektivt ut av Frp etter Leirstein-saken

– Vi føler at man skyver problemer under teppet i stedet for å ta tak i dem. Vi har varslet tidligere, men har sett at varslene ikke har blitt noe tema. Derfor går vi til dette skrittet, sier Fredrikke Stensrød til NRK.

Fredrikke Stensrød og de fire andre politikerne som nå melder seg ut av Frp, fortsetter i kommunestyret ut perioden som Høyre-representanter. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Hun er varaordfører i Råde kommune i Østfold, og også vararepresentant for Frp på Stortinget. Søndag er hun en av ti lokalpolitikere som varsler at de melder seg ut av Fremskrittspartiet i protest.

Blant dem som har signert utmeldelsen er også lokallagsleder Arild Norum og gruppeleder Kjersti Bakker i kommunestyregruppen i Råde. Politikerne melder overgang til Høyre.

Trakk seg fra alle verv

Det var i januar NRK meldte at stortingsrepresentant Ulf Leirstein hadde sendt pornografiske bilder til en da 14 år gammel partifelle. I dialog med en kvinne i 30-årene foreslo også Leirstein å invitere med en 15-åring på trekantsex.

Leirstein beklaget umiddelbart, og trakk seg senere fra alle verv i partiet.

Da saken ble kjent i mediene, var det primært Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi som uttalte seg.

Også partileder Siv Jensen har vært involvert, blant annet ved at hun gjentatte ganger har fått spørsmål om hvorfor hun ikke gjorde noe da hun i 2012 skal ha blitt varslet om upassende oppførsel fra Leirstein fra tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn.

Jensen sier hun ikke husker å ha mottatt slike varsler.

Fylkesleder Leif Eriksen har også vært forsiktig med å uttale seg, og henvist til partiets organisasjonsutvalg. Han gjentar overfor Fredriksstad Blad i dag at Leirstein-saken er håndtert av partiet sentralt.

Politikerne i Råde som nå melder seg ut, begrunner avgjørelsen med at de mener verken fylkeslaget eller partiet sentralt har håndtert varslene godt nok.

Bekymret for rekrutteringen

Til Fredriksstad Blad sier gruppen at de ser en ukultur i fylkespartiet, der det også er ting som så langt ikke er blitt kjent offentlig.

– I mange år har vi prøvd å finne andre utveier og løsninger. Men vi føler at vi ikke når frem. Vi er heller ikke sikre på at ting vil endre seg, sier Stensrød til avisen.

I en pressemelding gruppen har sendt ut, skriver de at de mener alvorlige saker ikke er tatt på alvor.

– Man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år.

– Når partiet nå svikter ungdommen ved å stikke hodet i sanden, kan vi ikke lenger tie stille. Vi må kunne sende våre ungdommer inn i politikken i visshet om at de blir tatt vare på, skriver de.

- VI vil vise ungdommen at vi tar avstand Du trenger javascript for å se video.

– Feilaktig bilde

Helge André Njåstad, som leder Frps organisasjonsutvalg, mener det er feil at partiet ikke har tatt varslene på alvor.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad i Frp er ikke enig i bildet som tegnes av partiet. Foto: Johan Moen / NRK

– Etter at NRK gjorde oss kjent med saken, har vi håndtert Leirstein-saken i tråd med partiets retningslinjer. Saken er ferdigbehandlet og vi retter blikket framover. At noen velger å gå til kollektiv utmelding må stå for deres regning, sier Njåstad.

Han sier videre at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Det er et feilaktig bilde som tegnes av våre ungdommer. Det framstår som om noen ønsker å bruke denne saken til å sverte partiet. Derfor vil jeg ikke uttale meg mer om dette, sier Njåstad.