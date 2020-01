Siv Jensen: – Ikke noe i veien med Frps moralske kompass

Bakgrunnen er regjeringens beslutning om å hente den terrorsiktede, norske IS-kvinnen og hennes to barn til Norge – en beslutning som gjorde at Frp tok dissens i regjeringen.

Frp har etter beslutningen ble kjent, kommet med ramsalt kritikk av egen regjering og gjort det klart at partiet vil stille klare krav til statsministeren som plaster på såret.

Det er denne kravlisten toppene i partiet nå jobber for fullt for å ferdigstille.

Både statsminister Erna Solberg og Frp-leder og finansminister Siv Jensen har bekreftet i dag at de har avtalt et møte på mandag for å gjennomgå Frps krav.

– En vanskelig sak

I ettermiddag var flere Frp-topper samlet på partikontoret for å jobbe med kravene. Blant dem var Siv Jensen, nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

Like etter klokken 18 forlot Frp-leder Siv Jensen partikontoret.

– Dette er en veldig viktig sak for Frp å håndtere. En vanskelig sak for hele vår partiorganisasjon. Og jeg kan si at det er ingenting i veien med vårt moralske kompass, sier hun til NRK.

– Vi er selvsagt veldig opptatt av å hjelpe uskyldige barn hjem til Norge, men vi er også veldig opptatt av å ikke forhandle med terrorister.

Ikke ferdige med kravene

Hans Andreas Limi bekrefter overfor NRK at det fortsatt gjenstår arbeid før kravlisten er ferdig.

– Ferdige er vi ikke, men nå tar vi kvelden, sier han når han forlater møtet.

Da statsminister Erna Solberg besøkte fregatten KNM Otto Sverdrup tidligere i ettermiddag, var hun ordknapp om Frps kravliste.

– Som dere vet, så har Siv og jeg avtalt et møte på mandag. Det er da hun vil ta opp de kravene eller de spørsmålene Fremskrittspartiet har, sa Solberg til pressen.

– Har du fått kravene?

– Nei, jeg har ikke fått noe som helst, og det er det som er å si om saken for øyeblikket, sa Solberg.

Den terrorsiktede, norske kvinnen og hennes to barn kommer trolig til Norge sent fredag kveld eller natt til lørdag, etter det NRK erfarer.