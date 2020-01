Terrorsiktet kvinne hentes til Norge: – Barna er ofrene i denne saken

Regjeringen har bestemt seg for å hente hjem den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn, en syk 5 år gammel gutt og en tre år gammel jente.

Hun er den første kvinnen som aktivt blir hentet tilbake til Norge etter å ha vært i IS-kontrollert område.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria. Vi har et ansvar for at et barn ikke skal dø på vår vakt, sa statsminister Erna Solberg torsdag.

Representanter for det norske utenriksdepartementet har møtt de kurdiske selvstyremyndighetene i nordøst-Syria, og kvinnen og barna er hentet ut av landet.

De har oppholdt seg i Irak i påvente av å bli flydd tilbake til Norge. De skulle etter planen ha reist til Norge torsdag, men etter det NRK kjenner til vil det gjøres et nytt forsøk fredag.

Abdulkarim Omar, som er utenrikspolitisk talsmann for selvstyremyndighetene, sier til NRK at det var Norge som tok kontakt.

– Det tok ikke lang tid, det var heller ikke komplisert. Dette var en humanitær sak, og vi responderte veldig fort på det, sier han.

En video publisert av de kurdiske selvstyremyndighetene i nordøst-Syria viser at kvinnen og barna hennes blir hentet. Foto: KAR-DERVE

Ber Norge om hjelp

Avgjørelsen om å hente hjem familien skal ha blitt tatt i fjor høst. Kvinnen har ikke vært villig til å sende sønnen tilbake til Norge uten at hun selv er med.

– Jeg vil si til nordmenn og skandinaver at dette er et stort problem. Å straffe og rehabilitere IS-kvinner og barna deres er et internasjonalt problem. Vi klarer ikke å håndtere det alene. Vi og verdenssamfunnet kjempet sammen mot IS, og det er viktig at vi løser dette problemet sammen. Norge er et viktig land, og vi håper at de hjelper til i denne saken, sier Omar.

Abdulkarim Omar. Foto: Christine Svendsen / NRK

PST har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten, og har bekreftet at hun vil bli pågrepet når hun lander på norsk jord.

– Dette er en humanitær sak. Barna er ofrene i denne saken. Hvis barn blir værende i dette området, vil det gjøre at vi får en ny generasjon IS som er farligere.

– Nå er det en mulighet for Europa og Norge å hente sine barn til deres opprinnelige samfunn og integrere dem. Det er en stor fare at så mange barn befinner seg i et område i et radikalt miljø, sier Omar.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, har bedt om at barna skjermes når de ankommer Norge. Nordhus har varslet en pressekonferanse når familien har landet.