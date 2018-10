– Det er vanskelig å forstå at det er avgift på marsipangris og ikke på marsipanrull, vedgår finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun gjør derfor om økningen i sukkeravgiften som regjeringen, Venstre og KrF ble enig om tidligere i år. Også brusavgiften skal regjeringen vurdere på nytt.

Samtidig som sjokoladen blir billigere, varsler Siv Jensen dyrere snus. Mens tobakksavgiftene ellers stiger med 1,5 prosent i statsbudsjettet, skal avgift på snus og skråtobakk stige med 1,9 prosent.

Nye skatteletter

I statsbudsjettet har Jensen og hennes regjeringskolleger hatt 1350 milliarder kroner å bruke. Noen av pengene går til nye skatteletter. Målet er å sørge for at norske bedrifter kan konkurrere med andre land.

Inntektsskatten faller i snitt med 300 kroner. Hvis du tjener over en million i året, kan du imidlertid vente deg 1200 kroner i skattelette

Selskapsskatten blir redusert fra 23 til 22 prosent

Regjeringen fortsetter å kutte i formuesskatten

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson reagerer på nye skattekutt.

– Samtidig som regjeringen setter av millioner til å redusere barnefattigdom, gir de skattereduksjoner i milliardklassen. Det er et bevis på at regjeringen ikke tar inn over seg hva som skal til for å få mindre forskjeller i samfunnet, mener hun.

Siv Jensen (Frp) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget mandag morgen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Siden regjeringen kom til makten i 2013, vil skattelettene for en vanlig familie bli totalt 11.000 kroner, dersom budsjettet blir vedtatt.

Målet er blant annet å sørge for at norske bedrifter skal kunne konkurrere med utlandet, selv med høye lønninger.

– Det handler om å bruke pengene riktig, vi må evne å prioritere. De valgene vi tar i dag, vil forme fremtiden vår. Vi må prioritere det som lar oss gripe mulighetene som ligger foran oss, sier Jensen.

Skattekutt til tross – veksten i økonomien gjør at regjeringen aldri har hatt mer skattepenger å rutte med. For første gang får de inn over 1000 milliarder skattekroner.

Tar fra studenter og glutenallergikere

Mens nyhetene den siste tiden har vært preget av regjeringens lekkede nyheter – utelukkende tiltak Siv Jensen vil bruke penger på – inneholder selve budsjettet nyhetene om hvor pengene skal hentes fra.

I tillegg til å redusere sukkeravgiften, kommer regjeringen blant annet med følgende innstramninger:

Studenter skal ikke lenger få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend uten å fullføre en grad

Glutenallergikere mister 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett. De som har diagnosen cøliaki mister deler av støtten, de som ikke har diagnosen mister støtten helt

Regjeringen kutter også i stønad til tannbehandling og til inkontinente.

Regjeringen kutter 134 millioner til omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Statsbudsjettet 2019 Ekspandér faktaboks Skatter og avgifter: Regjeringen kutter selskapsskatten fra 23 til 22 prosent.

fra 23 til 22 prosent. Sukkeravgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes som den er for saft og brus. I fjorårets budsjettforhandlinger med ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med 42,3 prosent.

for sjokolade og sukkervarer, men beholdes som den er for saft og brus. Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes.

for import av varer under 350 kroner beholdes. Senker eiendomsskatten. Maksimal kommunal eiendomsskatt senkes fra 7 til 5 promille i 2020. Skattegrunnlaget skal ikke overstige 70 prosent av markedsverdien til boligen eller fritidseiendommen.

Maksimal kommunal eiendomsskatt senkes fra 7 til 5 promille i 2020. Skattegrunnlaget skal ikke overstige 70 prosent av markedsverdien til boligen eller fritidseiendommen. Over 1000 mrd i skatt og avgift. Samlede skatter og avgifter bikker for første gang 1000 milliarder kroner. I forslaget til neste års statsbudsjett budsjetterer regjeringen med 1031,3 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Samlede skatter og avgifter bikker for første gang 1000 milliarder kroner. I forslaget til neste års statsbudsjett budsjetterer regjeringen med 1031,3 milliarder kroner i skatter og avgifter. Uendret fagforeningsfradrag: Fagforeningsfradraget holdes uendret på 3850 kroner, ifølge Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fagforeningsfradraget holdes uendret på 3850 kroner, ifølge Regjeringens forslag til statsbudsjett. Tips til ansatte må fra neste år innrapporteres til skattemyndighetene på lik linje med ordinær lønn, foreslår regjeringen i statsbudsjettet. Samferdsel: Regjeringen vil bevilge 37,1 milliarder kroner til samferdselsformål til neste år. Det er en økning på 3,2 prosent fra i fjor.

37,1 milliarder kroner til samferdselsformål til neste år. Det er en økning på 3,2 prosent fra i fjor. Bevilgningene til investeringer, drift og vedlikehold på jernbane foreslås økt med 2 milliarder kroner.

drift og vedlikehold på jernbane foreslås økt med 2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår nær en dobling av utgiftene til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byene

nær en dobling av utgiftene til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byene Regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa.

på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa. Vil bedre transporthverdag i byer: Regjeringen foreslår å bruke over 3,7 milliarder kroner til tiltak som vil bedre transporthverdagen i de ni største byområdene.

Regjeringen foreslår å bruke over 3,7 milliarder kroner til tiltak som vil bedre transporthverdagen i de ni største byområdene. Viderefører Hurtigrute-avtale: Regjeringen foreslår 725,1 mill til videreføring av transportavtalen med Hurtigruten. Avtalen sikrer daglige seilinger hele året mellom Bergen og Kirkenes til 32 havner.

Regjeringen foreslår 725,1 mill til videreføring av transportavtalen med Hurtigruten. Avtalen sikrer daglige seilinger hele året mellom Bergen og Kirkenes til 32 havner. Regjeringen tilrettelegger for tidlig introduksjon av 5G mobilt bredbånd. Regjeringen foreslår å gi 150 millioner kroner til å tidlig frigjøring av frekvensene på 700 MHz-båndet, som skal brukes til 5G-nett og bedre mobilnett i Norge. Familie: Regjeringen foreslår å bruke 46 millioner kroner til å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å gjelde to-åringer.

til å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å gjelde to-åringer. Det foreslås 102,8 mill. kroner til kommunale og private barnehager i forbindelse med bemanningsnormen i barnehagene.

i forbindelse med bemanningsnormen i barnehagene. Viderefører barnetrygd : Barnetrygden videreføres som i dag; kr 970 pr mnd

: Barnetrygden videreføres som i dag; kr 970 pr mnd Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til prosjektet Digibarnevern, et digitalt løft for det kommunale barnevernet for å øke effektivitet og kvalitet i saksbehandling.

Maksprisen for barnehageplass øker med 80 kroner per måned fra 1. januar og med nye 50 kroner til 3040 kr fra 1. august neste år. Innvandring og asyl: Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger i 2019. Det er en økning på 820 fra 2018. Bistand: Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 37,8 mrd. kroner, en økning på 2,5 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2018. Politi og beredskap: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikrin g med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

g med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet innen IKT-sikkerhet med 52 millioner kroner. Helse og omsorg: Kutter glutenstøtte: Regjeringen vil kutte til sammen 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett . De vil kutte i satsene til dem som har cøliaki, og kutte helt støtten til dem som har ikke-cøliaki-basert glutenintoleranse.

Regjeringen vil kutte til sammen 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett De vil kutte i satsene til dem som har cøliaki, og kutte helt støtten til dem som har ikke-cøliaki-basert glutenintoleranse. Dyrere sprit og øl. Regjeringen vil øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Regjeringen vil øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til sykehusene med 1,35 mrd . Dette skal øke pasientbehandlingen med 1,7 prosent.

. Dette skal øke pasientbehandlingen med 1,7 prosent. Helsetjenestetilbudet innen rus og psykisk helse styrkes blant annet ved å øke rekrutteringen av psykologer til kommunene med 120 nye årsverk.

Regjeringen vil sette av 84,7 millioner til etablering av Norsk Helsearkiv på Tynset.

2,6 milliarder kroner skal brukes på flere og bedre sykehjemsplasser neste år, halvparten på nybygg, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

neste år, halvparten på nybygg, foreslår regjeringen i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at det innføres en standardsats for ekstrautgifter for personer med ADHD og hyperaktivitet, mens det for personer med psoriasis og atopisk eksem foretas en oppmykning av stønadspraksis. Klima og miljø: Regjeringen har opprettet investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer AS, som skal bidra til utslippsreduksjoner ved å investere i ny klimateknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til selskapet med 200 mill. kroner i 2019.

Klimainvesteringer AS, som skal bidra til utslippsreduksjoner ved å investere i ny klimateknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til selskapet med 200 mill. kroner i 2019. Regjeringa setter av totalt 349 millioner kroner til å forebygge flom og skred. Skole og utdanning: Regjeringen foreslår totalt 30 mill. kroner til nye tiltak for yrkesfagene.

Viderefører tilskudd til lærernormen. I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gi 1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gi 1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet. 800 mill. kroner for å løfte kompetanse, utdanning i og forsking på teknologi, med særskilt vekt på IKT.

utdanning i og forsking på teknologi, med særskilt vekt på IKT. Må fullføre for stipend: Regjeringen foreslår at studenter må fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av lånet til stipend. Landbruk: Regjeringen foreslår et forbud mot pelsdyrhold. Det blir lagt opp til en avviklingstid fram til årsskiftet 2024/2025 Kultur: Regjeringen foreslår å øke NRK-lisensen med 61 kroner til 3.031,24 kroner.