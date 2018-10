NRK erfarer: Flere kvoteflyktninger og endret sukkeravgift

Økningen fra 2120 kvoteflyktninger i årets budsjett begrunnes i at det fortsatt kommer relativt få asylsøkere til Norge.

Da Venstre gikk inn i regjeringen ble de enige med Høyre og Frp om å holde antall kvoteflyktninger på samme nivå og «øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

Nylig ba FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) Norge om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger neste år.

– Det er bra at regjeringen øker antall kvoteflyktninger, men dette på langt nær nok. Det er 68,5 millioner mennesker på flukt verden over, halvparten av dem barn. Norge har kapasitet til å ta imot flere, mener Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Billigere sjokolade og strøm

Regjeringen foreslår lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft, etter det NRK erfarer.

Samtidig vil regjeringen sette ned et utvalg som skal vurdere det som er igjen av sukkeravgiften.

Den omstridte avgiften ble økt i budsjettforliket med KrF og Venstre i fjor. Sukkeravgiften ble økt med 83 prosent, mens avgiften for alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent.

Siden har mange reagert på avgiften. NHO Mat og Drikke klagde i desember avgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Også elavgiften blir redusert i statsbudsjettet. Etter det NRK erfarer vil regjeringen foreslå et kutt i avgiften på omtrent 500 millioner kroner for å dempe strømprisøkningen til vinteren.

Venstre-avtrykk

Før Venstre gikk inn i regjering, måtte de sammen med KrF bruke forhandlingene om budsjett til å presse opp antallet kvoteflyktninger.

I forrige statsbudsjettet foreslo regjeringen i utgangspunktet 1120 kvoteflyktninger, noe de daværende støttepartiene fikk nesten doblet til 2120.

I 2019-budsjettet får partileder Trine Skei Grandes kulturdepartement dessuten 640 millioner kroner mer å rutte med enn i år, etter det NRK erfarer.

NRK-lisensen blir for første gang over 3000 kroner. Regjeringen foreslår å øke den med 61 kroner, noe som er en økning på 2,3 prosent, etter det NRK erfarer. Økningen er 14 kroner mindre enn NRK selv ba om.

Beholder 350-kronersgrensen

Regjeringen kommer ikke til å endre 350-kronersgrensen for netthandel, opplyser kilder til NRK.

Dette til tross for at et flertall på Stortinget ønsker å skrote regelen, som opposisjonen mener rammer norsk handelsnæring.

Satser på samferdsel

Fra før har VG meldt at regjeringen vil bruke 27 milliarder kroner på ulike jernbaneprosjekter. Det er en økning på 12 prosent fra i år.

Til sammen vil regjeringen bevilge 73 milliarder kroner til samferdsel i 2019-budsjettet, etter det NRK erfarer. Det er en økning på mer enn fem milliarder kroner.

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer statsbudsjettet klokken ti.