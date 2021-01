Trolig er ikke Donald Trump selv på listen over dem som skal benådes, ifølge CNN.

Opptøyene den 6. januar, der sinte Trump-tilhengere stormet Kongressen, kompliserte hans ønske om å benåde seg selv, familien sin og Rudy Giuliani.

Selv om det fortsatt er uklart, tror ikke medarbeiderne hans at han vil gjøre det nå. De skal ha fortalt Trump at det vil få ham til å se ut som han er skyldig i noe.

Steve Bannon mangler

Steve Bannon skal foreløpig ikke være på listen. Bannon er en tidligere Trump-rådgiver fra hans valgkampanje i 2016.

Han ble arrestert med svindelanklager hengende over seg. Bannon erklærte seg skyldig i den føderale retten på Manhattan.

Det skjedde etter at han var beskyldt for å ha svindlet til seg penger fra kampanjen «We Build the Wall», som hadde samlet inn 25 millioner dollar.

Steve Bannon skal ikke være med på listen over de Trump vil benåde på sin siste dag som president. Bannon var tidligere rådgiver for Trump. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Den 66-årige Bannon er siktet for å ha drevet med nettsvindel og for å ha hvitvasket store pengesummer. Hver enkelt anklage har en maksimumsstraff på 20 års fengsel.

Blant andre kjendiser som det er spekulert i kan bli benådet, er Julian Assange. CNNs kilder tror ikke han står på listen som nå er utarbeidet. Dette kan imidlertid endre seg raskt fordi listen er under konstant vurdering og revurdering.

Rapper tatt med ulovlig våpen

En av dem som ifølge Fox News står på benådningslisten, er rapperen Lil Wayne.

Hans egentlige navn er Dwayne Carter, og han erklærte seg skyldig i rettssaken mot ham i 2020.

Rapperen ble siktet for å ha hatt et ulovlig gullbesatt 45-kaliber håndvåpen da han reiste til Florida i et privatfly i 2019.

Carters veske inneholdt også små mengder med kokain, ecstasy og oxycodone, ifølge tiltalen.

Rapperen Lil Wayne fra da han sto på scenen i Norge. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Det er forventet at Trump forlater Det hvite hus den 20. januar, men han kan utstede benådninger helt opptil klokken 12 på innsettelsesdagen til den neste presidenten, Joe Biden.

Allerede benådet mange

President Donald Trump har planer å benåde et 100-tall personer på sin siste dag i embetet, ifølge kilder i Det hvite hus.

To av kildene sier at det var et møte i Det hvite hus søndag for å gjøre ferdig den siste listen over benådninger.

Trump benådet en rekke personer før jul, men siden har han vært opptatt med å følge valgkollegiet, og han ventet enda lenger etter å ha blitt beskyldt for å oppildne til stormingen av Kongressen.

Noen av Trumps rådgivere har bedt ham om ikke å benåde noen av dem som var involvert i opptøyene, selv om Trump selv i begynnelsen mente de ikke hadde gjort noe galt.

Fortsatt kommer det en jevn strøm om anbefalinger og forespørsler om benådning til Det hvite hus.

President Donald Trump har jobbet med å finne personer han kan benåde på sin siste dag som president i USA. Foto: Zuma Press

Planen var to runder med benådninger

CNN skriver at det opprinnelig var planlagt at benådningene skulle foretas i to omganger.

En benådningsrunde på slutten av forrige uke og en på den siste dagen på jobben. Dette har ifølge CNNs kilder nå blitt til at alt slås sammen til en runde.

Hvis ikke Trump ombestemmer seg og benåder de mest kontroversielle av sine venner, allierte og familie.

CNN skriver at denne siste runden kan komme til å inneholde en blanding av benådninger innen kriminalreform og mer kontroversielle benådninger til politiske allierte.

