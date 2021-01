FBI frykter trusler fra soldater «på innsiden» under Bidens innsettelse

Den massive utplasseringen av 25.000 soldater fra nasjonalgarden viser hvor alvorlig myndighetene tar sikkerheten før presidentinnsettelsen onsdag.

Det skjer etter at Trump-tilhengere angrep Kongressen 6. januar. Både forsvaret og politiet rundt om i USA har oppdaget at flere titall soldater og politi deltok i stormingen av Kongressen, og flere av dem er suspendert.

FBI sjekker nå bakgrunnen til hver eneste soldat i forkant an presidentinnsettelsen, skriver The Guardian.

Offiserer er advart om at de må se etter «problemer» på innsiden av egne militære avdelinger.

Avsløre potensielle trusler

Enkelte i Nasjonalgarden er trent opp til å avsløre potensielle trusler fra egne soldater, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Statssekretær for hæren, Ryan McCarthy, sier at alle soldatene blir grundig sjekket av FBI før presidentinnsettelsen onsdag. Foto: Andrew Harnik / AP

– Vi fortsetter å gå igjennom prosessen. Vi sjekker for andre og tredje gang bakgrunnen til alle som skal delta i denne operasjonen, sier statssekretær for hæren, Ryan McCarthy.

General Daniel R. Hokanson i nasjonalgarden har hatt møte med soldater etterhvert som de er ankommet den amerikanske hovedstaden.

Han sier til Associated Press at det er gode prosesser i gang for å kunne identifisere potensielle sikkerhetstrusler.

– Hvis det er antydninger til at enkelte soldater uttrykker ekstreme meninger, blir det straks meldt direkte til politiet eller til overordnet leder, sier general Hokanson.

Nå når datoen for presidentinnsettelsen nærmer seg, stiger frykten for at noen av dem som har som oppgave å beskytte den amerikanske hovedstaden de neste dagene, kan være en trussel mot den nyvalgte presidenten.

FBI sjekker hver eneste av de 25.000 soldatene fra nasjonalgarden som skal sikre innsettelsen av Joe Biden denne uken. Frykten er at noen kan være en trussel mot Biden og andre. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Statssekretær for hæren, Ryan McCarthy, sier de er klar over faren, og han ber offiserer være obs på ethvert problem blant deres soldater.

FBI startet sin gjennomgang av alle soldatene for en uke siden, skriver NTB.

Trusler innenfra har vært en prioritet i alle år etter 11. september-angrepet, men i de fleste tilfellene har det vært folk som er radikalisert av Al Qaida eller IS.

Truslene mot Bidens innsettelse kommer imidlertid fra Donald Trumps støttespillere, militante høyreradikale og hvit makt-ekstremister som tror på påstanden om at valget ble stjålet.