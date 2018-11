Seier for Hareide: Avstemmingen blir hemmelig

Men mange i salen ønsket åpen votering.

De frykter det motsatte vil føre til splid og mistro etter avstemmingen. Særlig om resultatet avviker fra det som var ventet på forhånd.

– Jeg ønsker en åpen voteringsprosess, så vi vet hvor vi har hverandre og slipper å spekulere i ettertid. Dette er jeg genuint opptatt av. Det er viktig for organisasjonene og ettertiden at vi skal stå i en åpen prosess. For Agder sin del er det en majoritet som vil slutte opp om en åpen votering, sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug fra talerstolen.

Røde side, derimot, mistenker at de blå KrF-erne nå krever åpen avstemming for å sikre seieren og gjøre det vanskeligere for folk å skifte mening. De viser også til at premisset hele veien har vært at avstemmingen skal være hemmelig, og reagerer på at spillereglene endres underveis.

VANT: Her stemmer Knut Arild Hareide for at avstemmingen skal foregå skriftlig, slik en samlet ledelse også tidligere har gått inn for. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Splittet også om spilleregler

For fredag 12. oktober ble flertallet i KrFs landsstyre, som består av sentralstyret, stortingsgruppen og fylkeslederne, enige om følgende forslag til hvordan det ekstraordinære landsmøtet skal foregå:

Først skal partiet ta stilling til om de vil i regjering, eller ikke. Hvis ja, skal de stemmer over om de skal inn i dagens regjering, eller søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Avstemmingen skal foregå skriftlig.

I etterkant har det blitt bråk om begge disse punktene.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sto i spissen for «opprøret». Han kjempet for at partiet bør forbli i opposisjon, og mener hans forslag blir urettferdig behandlet i den foreslåtte avstemmingen. I stedet vil han stemme over alle tre alternativene på én gang. Da trenger ikke det gule alternativet konkurrere mot begge.

Å søke regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet

Å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering

Å forbli i opposisjon

Deretter skal de to alternativene som får flest stemmer gå videre til en finalerunde.

101 mot 89

Denne fremgangsmåten fikk han flertall for da landsstyret behandlet saken på nytt kvelden før landsmøtet. Også landsmøtet sluttet seg til dette. Men når det gjelder hemmelig avstemming fikk Hareide og hans støttespillere viljen sin.

101 i landsmøtet stemte for hemmelig votering, mens 89 stemte for åpen.

TAPTE: Disse ville ha åpen avstemming, men flertallet gikk for hemmelig avstemming. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Grøvan, og flere andre som er uenige med Hareides råd om å søke regjeringsmakt på rød side, har tidligere protestert mot skriftlig votering. Til NRK sa han tidligere denne uken at en skriftlig votering ikke er prosessen verdig.

I debatten i salen fredag argumenterte likevel Grøvan for landsstyrets kompromiss.

– Dette er et kompromiss og en utstrakt hånd til hverandre. Derfor vil jeg anbefale det på det varmeste, at vi velger en voteringsorden som kan oppleves samlende, sa han.