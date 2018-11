KrF-kompromiss i siste liten: Foreslår hemmelig avstemning

Det ble klart etter at landsstyret møttes på Gardermoen torsdag kveld.

– Det er et stort flertall som foreslår en votering der de tre forslagene votert samtidig i en skriftlig avstemming. Så vil de to forslagene som får størst støtte gå videre til en ny skriftlig avstemming, sa partileder Knut Arild Hareide etter møtet.

Dersom landsmøtet er enig i dette, kan delegatene altså endre standpunkt uten å måtte forsvare det overfor noen andre.

Ville stemme over regjering først

Hareide har tidligere støttet forslaget om å først stemme over om partiet skal gå inn i regjering, for så å ta stilling til hvilken regjering man ønsker å samarbeide med.

Den stemmerekkefølgen har blant andre parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan kalt for udemokratisk. Grøvan ønsker at partiet skal fortsette i opposisjon, et syn han mener ikke ville blitt hørt i den opprinnelige stemmerekkefølgen.

Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Hareide har forsvart den opprinnelige løsningen med at det vil være galt å endre spillereglene så sent i prosessen. Nå foreslår landsstyret å gjøre nettopp det.

– Vi er forberedt på at det vil komme forslag på andre alternativ i morgen, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som ønsker å ta partiet inn i dagens regjering.

– Kompromiss

Samtidig fikk Hareide en seier i landsstyremøtet. Han har argumentert for å ha et hemmelig, skriftlig valg. Andre har tatt til orde for en åpen avstemning, der man kan se dersom noen delegater endrer standpunkt.

Ifølge Grøvan var dette en kompromissløsning, der hans side fikk den voteringsrekkefølgen de ville, mens Hareide fikk viljen sin om hemmelig valg.

– Vi hadde en lang og god drøfting, der jeg fikk legge fram alle våre synspunkter, og jeg opplevde at de tok hensyn til motforestillingene. At vi nå får votere over tre likestilte forslag, syns jeg var et viktig og godt skritt mot en demokratisk behandling, sier han.

I forkant av landsmøtet har 99 delegater varslet at de vil støtte blå side, mens 90 har sagt de vil støtte et Ap-samarbeid. Hareide mangler med andre ord støtte fra fem delegater for å få viljen sin.

Landsmøtet avgjør i morgen

Dermed ligger det an til at landsmøtet i morgen skal stemme over alle alternativene samtidig: Ap-regjering, Høyre-regjering eller fortsatt opposisjon. De to forslagene som får flest stemmer, skal så gå videre til en finalerunde.

Men om avstemningen faktisk blir slik, får vi ikke vite helt sikkert før landsmøtet i morgen.

– Det er også et mindretall som ønsker en åpen votering, og det er et mindretall som ønsker en annen voteringsrekkefølge. Dette vil bli gjenstand for en kort debatt i landsmøtet. Det er landsmøtet som gjør endelig vedtak, sier Hareide.