Det var på en telefonkonferanse sent fredag kveld at Kristelig Folkepartis landsstyre banket gjennom avstemningsrekkefølgen:

Delegatene på det ekstraordinære landsmøtet 2. november skal først stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i regjering.

Dersom partiet sier ja til å gå i regjering, skal landsmøtet stemme over politisk retningsvalg, altså om de vil gå i regjering med høyresiden eller venstresiden.

Flere forslag

NRK er kjent med at andre voteringsforslag ble nedstemt.

Enkelte ønsket blant annet å ta stilling til retningsvalget først, og deretter votere over regjeringsdeltakelsen.

Landsmøtet kan endre

Landsstyret besluttet også at spørsmålet om avstemningsrekkefølge skal behandles under det ekstraordinære landsmøtet. Det vil si at spørsmålet kan bli behandlet, og endret, i landsmøtesalen.

Et stort mindretall i landsstyret ønsket en annen avstemningsrekkefølge. NRK får opplyst at det var stort engasjement på begge sider.

Les mer: Full splittelse i KrF: Én av fire lokallagsledere vil fortsette i opposisjon