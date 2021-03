Sara (18) har vært mer hjemme enn på skolen i vinter: – Jeg føler jeg er helt borte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For meg betyr videregående korona. Mitt første og andre skoleår har vært preget av det, sier en lavmælt 18-åring.

Sara Khalid har lenge hatt en drøm. Så lenge at hun ikke husker når drømmen oppsto. Hun føler livet er blitt snudd opp ned etter pandemiens start i fjor.

– Jeg føler jeg er helt borte. Det er vanskelig å tenke på hva jeg vil bli nå, når jeg hele livet har hatt en plan om å bli lege. Det er nå hvisket bort, sier Khalid.

Nå sitter Khalid, som har røtter fra Marokko, i tenkeboksen, og revurderer hva hun vil bli.

– Jeg vet ikke om jeg klarer det. Det å ha over 6 i snitt, ikke bare 6,1 eller 6,2, men langt over 6, sier hun.

Hun bor i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og går på Edvard Munch videregående skole. Som elever flest i hovedstaden har hun betalt en høy pris for koronatiltakene.

I vinter har hun sittet på mer på hjemmeskole enn fysisk på skolen – på grunn av svært høy smitte i Oslo og rødt nivå på skolen.

– Det er ganske demotiverende å stå opp og bare se på en skjerm, sier hun.

– Ser du ingen lyspunkter med digital undervisning?

– Jeg vet ikke helt om hjemmeskole har gitt meg mer motivasjon, jeg. Det er kjipt å si at det ikke er noe positivt i hverdagen lenger, men det er sånn det er.

INNSATS: – Vi må bare gjøre det beste vi kan, sier Sara Khalid. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Lærere er bekymret

Ifølge Utdanningsdirektoratet finnes det i dag ingen oversikt over hvilke områder i Norge som har hatt mer hjemmeskole enn andre.

Forrige uke publiserte en rekke forskere fra stiftelsen Fafo en ny rapport som så på hvilke konsekvenser hjemmeskole har fått for elever i videregående opplæring.

FUNN GIR URO: 3 av 5 elever sier at de lærte mindre under nedstengingen enn før, skriver seniorforsker Anna Hagen Tønder og resten av forskerne i en ny rapport. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Med hjemmeskole ble det veldig mye teoretisk undervisning, og det er en form som passer for noen, men ikke for alle, sier seniorforsker Anna Hagen Tønder til NRK.

Rapporten, med datagrunnlag fra fem fylker, peker på at hjemmesituasjonen er alfa og omega for om elevene lykkes under en digital skolehverdag hjemme.

Studien slår fast at korona-stengningen har påvirket elevers trivsel, motivasjon og læring i varierende grad. Tre av fem elever sier at de lærte mindre under nedstengingen enn før.

Tønder mener funnene i rapporten gir grunn til uro.

– Vi vet fra før at foreldrenes utdanning og økonomi har mye å si for hvordan elevene gjør det i skolen. Når hjemmet blir den viktigste læringsarenaen, så er det grunn til å tro at dette forsterker forskjellene.

BEKYMRET: Påtroppende leder i Elevorganisasjon, Edvard Botterli Udnæs, sier dette er en varslet utvikling. Foto: Sarah Solheim/Elevorganisasjonen

Elevorganisasjon mener dette er en varslet utvikling – med store forskjeller på hvem som må være mest hjemme, avhengig av om du bor i by eller bygd.

– Vi er ikke bare bekymret for de faglige hullene som oppstår, men også de sosiale. Vi vet situasjonen får dem til å slite mer med psyken og vi trenger mer sosial kontakt, sier påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs.

Forskerlaget i Fafo intervjuet en rekke elever og lærere.

– Mange lærere var bekymret for elevene sine, særlig de med minoritetsspråklig bakgrunn. De fortalte om at dårlige norskkunnskaper blant mange foreldre, det å følge med på en skjerm og finne frem digitalt var vanskelig, sier Tønder.

NOTATBLOKK: I følge Utdanningsdirektoratet finnes det i dag ingen oversikt over hvilke områder i Norge som har hatt mer hjemmeskole enn andre. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Må gjøre det beste vi kan

Regjeringens nasjonale råd har lenge vært gult nivå på skoler og barnehager. Men ettersom Sarah Khalid bor i Oslo har reglene vært strengere i flere måneder. Der har det vært rødt nivå.

– Jeg føler de strenge tiltakene burde kommet lenge før og ikke når vi er på bristepunktet. Jeg hadde heller tålt å være hjemme et par uker lenger enn å komme fortest mulig tilbake på skolen, sier hun.

Sammen med venninnene prøver hun å holde motet oppe på oppløpssiden, og håper ungdomstiden blir lysere enn det siste året.

– Jeg brukt de siste månedene til å lære meg å strikke. Andre jeg kjenner har lært seg å spille gitar. Vi må bare gjøre det beste vi kan, ler hun.

IVRIG: På rommet henger en god del medaljer fra ulike karate-stevner. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Lys i tunnelen

Som mange andre unge jenter har 18-åringen drømmer og ambisjoner om livet. Hjemme på jenterommet har hun en drøss av pokaler og medaljer.

Khalid er karateutøver med en ambisjon om å kjempe med det norske flagget på brystet, også den delen av livet har korona lagt i ruiner – enn så lenge.

– Karate var min pause fra verden, med stevner og reiser rundt i verden. Det er det jeg brenner for. Men nå under korona har jeg hatt online-trening og sparket i lufta her på rommet hjemme, sier Khalid.

Hun håper det norske samfunnet sammen kan slå vekk viruset – og at vaksinene vil gi ungdommen en bra fremtid.

– Jeg håper ingen andre opplever det jeg har opplevd som ungdom. Håpet mitt er at vaksine kan hjelpe til med en rask åpning av samfunnet. Det er lys i tunnelen, sier Sara Khalid.

FOKUS: Sara Khalid (18) håper fremtiden blir lysere enn fortiden. Foto: Rahand Bazaz / NRK