Forsker om russeferiene: – De planlegger å slåss

– Dette er både svært bekymringsverdig og overraskende. Guttene som slåss ser ut til å få en status som slåsskjemper, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo til NRK.

Han har forsket på russ og ungdomsadferd i flere tiår.

Flere kommende russ har i disse sommerdager feriert på ulike steder i utlandet. «Ferieringen» har blant annet vært preget av vold, fengslinger og ellevill festkultur.

– Slåssingen viser en maskulinitet som ser ut til å ville forsvare russeidentiteten, sier Pedersen.

Skal forsvare bussens ære

Å kunne forlate hjemlandet og få en «timeout» fra hverdagen, og slippe å forholde seg til vanlige normer, er forlokkende for flere russ, mener forskeren.

«TEAM BUILDING»: Sosiologiprofessor ved UiO Willy Pedersen, sier russens ferieturer skaper samhold og «team building» innad i bussmiljøene. Foto: www.forebygging.no

– Men det som er nytt er slåssingen. Den har utviklet seg spesielt de siste tre til fire årene, og har sterk rot i russebuss-kulturen. Det er åpenbart at de skal forsvare bussen og skolens ære, sier Pedersen.

Han forklarer fenomenet slik:

I russebussen er det ungdommene som bestemmer. Det er deres fristed, og de lager sine egne regler uten de voksnes innblanding. De fleste andre ungdommer kjenner til de ulike bussene – hvem de er, hva som er konseptet, og hvem som er de mest populære.

– De får en veldig sterk identitetsforankring til bussen, og det blir viktig å forsvare dette renommeet, sier forskeren. Han legger til at dette gjelder en minoritet blant russen, men at denne ser ut til å kunne vokse og bli mer populær.

Ungdommer kan bli straffeforfulgt

Politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen, som er seksjonsleder for forebyggende i Oslo vest, sier at ungdom som slåss i utlandet risikerer straffeforfølgelse i Norge.

Seksjonen har tatt kontakt med Kripos for å få vite hvem som er innblandet i de forskjellige episodene.

BLIR BANKET OPP: En video NRK har fått tilgang til viser en kaotisk situasjon på Ios i Hellas, hvor en norsk 18-åring angivelig jages mot en høy kant. Her faller han senere og blir banket opp. Du trenger javascript for å se video. BLIR BANKET OPP: En video NRK har fått tilgang til viser en kaotisk situasjon på Ios i Hellas, hvor en norsk 18-åring angivelig jages mot en høy kant. Her faller han senere og blir banket opp.

– Vi vil kartlegge dette fordi vi lurer på om de vil fortsette når de kommer hjem, sier Kjeldsen.

– Det kan bli aktuelt å straffeforfølge ungdommene, men det kommer an på utfallet til gresk politi og om bevisene er gode nok.

– Opplagt at de planlegger å slåss

Når forsker Willy Pedersen snakker om russevolden, omtaler han den som «pussig» og «gammeldags».

– Det minner om gamle bygdeslagsmål. Det er en gammeldags form for maskulinitet, der det er status å være tøff og uredd. De fleste jentene synes nok det er dumt, men samtidig blir guttene sett på som fryktløse og «gærne», sier Pedersen.

– Hvor kommer denne trangen til å slåss fra?

– Det er nok knyttet til noe kalt hegemonisk – litt gammeldags, maskulinitet. Noen vil markere at menn er menn med å hevde seg fysisk. Når flere begynner med det, blusser det fort opp, og det er lettere å gjøre på feriesteder hvor ikke voksne kan gripe inn, sier han.

FEST OG BRÅK: Norsk ungdom har fått et dårlig ryke blant lokalbefolkningen etter flere voldshendelser på de greske øyene i sommer. Dette bilde er tatt fra bargaten på Ios. Foto: Oda Ording / NRK

Pedersen mener også at slåssingen er planlagt før russens avreise, og at sosiale medier er et viktig element i planleggingen.

– Det er helt opplagt at de planlegger slåssingen. De vet hvor de skal feste, hvilke steder de drar ut og hvilke andre busser som skal dit. Slåssingen deler de gjennom videoer som andre kan beundre, sier forskeren.

Ber foreldrene komme på banen

Slåssingen bekymrer Willy Pedersen, og han påpeker at volden har utviklet seg til å bli direkte livsfarlig.

– Fortsetter det slik er det ikke lenge til vi ser noen i rullestol eller med alvorlige hodeskader, sier forskeren.

Han påpeker at de ulike elementene gjør at russekulturen har forverret seg gjennom årene.

– Sex, alkohol og reising har alltid vært der. Men dette «slåsse-elementet», knyttet til at ungdommene reiser tidligere, gjør at russekulturen dras enda lenger, sier Pedersen.

Kulturen er noe som har fått utvikle seg over flere år, hvilket gjør det vanskelig å angripe problemet.

– Det stikker dypt, for det er blitt en del av å være norsk. Men det er flere foreldre som bør interessere seg mer for hva barna driver med. I tillegg bør skolene ta det ordentlig opp med ungdommene, sier Pedersen, men han legger til at det også må komme fra ungdommene selv.

– De fleste ungdommene er nok imot denne kulturen, men såpass mange synes nok det er kult også. Håpet er at noen ansvarlige ungdommer sier at det ikke er greit, noe skolen bør fremme, sier han.

Politiet til foreldre: – Ikke vær en kamerat

Også politiet etterlyser handling fra foreldrene.

– De gode holdningene og diskusjonene må tas hjemme. Man må ta mer ansvar og ikke overlate avgjørelser til ungdommen, sier politioverbetjent Kjeldsen.

– Ikke være en kamerat. Vær heller en tydelig voksen, råder hun.