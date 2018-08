Politiet: – Ville ikke sendt min ungdom på russetur

De nærmeste dagene vil flere hundrevis av norsk ungdommer returnere til Norge fra en ferie preget av vold, fengslinger og ellevill festkultur. Noen av dem kan risikere straffeforfølgelse.

– Jeg ville ikke sendt min ungdom på en sånn russetur, sier politiførstebetjent Johan Benitez til NRK.

Journalist og forfatter Guro Hoftun Gjestad fraråder foreldresponsing av turene.

– Flere foreldre må tørre å stå imot. Foreldre må våge å være strenge og sette grenser – for ungenes skyld. De må aldri finne på å sponse slike turer.

– Trekk frem måtehold

I 2014 skrev Guro Hoftun Gjestad årets mest delte aviskommentar, i VG, der hun lanserte begrepet «storbarnsforeldre», som senere ble til boken «Storbarnsliv – om vokse opp med barn».

NEI TIL SPONS: Forfatter Guro Hoftun Gjestad etterlyser foreldre som tør å sette grenser. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Selv om ungdommen skulle ha spart opp pengene til russeturen selv, fratas ikke foreldrenes ansvar av den grunn, mener Gjestad.

– De burde oftere trekke frem noe så kjedelig som måtehold. Om barnet har spart noen titalls tusen, bør det være foreldrenes oppgave å oppfordre til at pengene brukes til noe mer fornuftig enn russefeiringen.

– Det ville vært interessant å vite hvor mange av ungdommene som har tjent pengene til turen selv.

– Hold kontakten med ungdommen

– Om man skal si ja eller nei til slike russeturer er tusenkronersspørsmålet. Når skal du holde og når skal du slippe, sier psykolog Hedvig Montgomery, forfatter av boken «Foreldremagi» og ekspert på barneoppdragelse.

RÅDER FORELDRE: Psykolog Hedvig Montgomery råder foreldre om å holde kontakt med ungdommen enten de sier ja eller nei til russeturer. Foto: Privat

Hun råder russe-foreldre til å ha holde kontakten med barna, enten de sier ja eller nei til russeturer.

– Første bud er å være interessert i ungdommen og hva de gjør. Uten det er du ikke troverdig.

– Andre bud er å holde kontakten. Hvis du sier nei må forklare hvorfor og ikke kutte kontakten, Sier du ja kan du ikke lukke øynene og bare leve i håpet. Du må holde kontakten, slik at hvis det skjer noe så kommer ungdommen til deg.

Norske foreldre må ikke la seg skremme av de leser i media, ifølge Montgomery.

– Skremte og redde foreldre er dårlige foreldre. De klarer verken å være interesserte eller holde kontakten med barna sine.

– På tide å sette ned en voksenfot

Forfatter Guro Hoftun Gjestad understreker at det er vanskelig å gi råd til andre foreldre om hva de skal gi barna lov til å gjøre.

– Men vi ser en sterk tendens i visse miljøer til at russefeiringen eskalerer, for mange blir den både ekstremt lang og veldig dyr. Når den starter et år før eksamen begynner, er det på tide å sette ned en voksenfot.

Gjestad etterlyser foreldredugnad.

– Kanskje burde flere foreldre snakke sammen og ble enige om visse grenser – også når ungene blir store.

– Slik det fungerer nå, er ikke russetiden en samlende feiring. Mange sterke og kommersielle krefter får styre showet.