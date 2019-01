Ropstad tar avstand fra «seksuell reorientering»

Ropstads eget trossamfunn Oslo Misjonskirke Betlehem er et av 90 kirkesamfunn som tilhører Misjonskirken Norge, som i sin tur er tilknyttet nettverket Til Helhet, skriver Klassekampen.

På nettstedet heter det at formålet med forumet blant annet er å formidle tro på at man kan endre seksuell legning. At man kan leve et liv i seksuell avholdenhet.

«Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette», heter det i forumets presentasjon av seg selv på sitt eget nettsted.

Nettverket kaller seg et tverrkirkelig kontaktforum, som har som formål å hjelpe homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle å endre seg.

Tar avstand

Ropstad har siden han ble barne- og familieminister tidligere denne uken blitt konfrontert med både homo- og kvinnerettigheter.

– Jeg kjenner ikke til hva min menighet er knyttet til, og uansett tar jeg avstand fra arbeid om seksuell reorientering, sier han til NRK.

Oslo misjonskirke, som barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er tilknyttet. Foto: Olav Døvik / NRK

Han mener at så lenge man ikke sitter i et styresamfunn, men er en vanlig kirkegjenger, så har man ikke kunnskap om alt det et trossamfunn mener eller er inkludert i av ulikt arbeid.

– Jeg som trosminister er uansett prinsipielt en politiker og blander meg ikke opp i læringsspørsmål. Det for trossamfunnet ta stilling til selv, sier han.

Men er det uheldig at trossamfunnet du er en del av blir assosiert med denne type holdninger?

– Min kirke er ikke tilknyttet det arbeidet. Uansett så tar jeg som politiker og person avstand fra det, sier han.

Henger dette sammen med årsaken til at du ikke ønsker å bli assosiert med «pride»?

– Jeg står opp for homofile og homofiles situasjon. Jeg vil aktivt jobbe mot diskriminering av homofile og derfor tar jeg også avstand fra arbeid med seksuell reorientering, sier Ropstad.

Skrev på Facebook

Lørdag skrev Ropstad på Facebook at han tar avstand fra arbeid med seksuell reorientering.

«Jeg er barne- og familieminister for alle barn, uansett legning, og for alle familieformer. Folk må selv bestemme hvilke liv de ønsker å leve og med hvem»

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen, skriver i en e-post til NRK at de ikke har noen tilknytning til nettverket Til Helhet, og har heller ikke et syn om at homofil legning er noe som kan endres.

– Til Helhet har en måte å snakke og tenke rundt homofili som jeg synes er vanskelig, skriver han.

Tydelig signal fra Ropstad

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Kjell Ingolf Ropstad har gitt tydelig signal om at han vil stå opp for de homofile.

– Kjell Ingolf Ropstad har selv kommentert saken på sin Facebook-side, og det er jeg glad for. Dette er et tydelig signal fra Barne- og familieministeren. Regjeringsplattformen er tydelig på homofiles rettigheter og vi skal aktivt motarbeide diskriminering, sier statsminister Erna Solberg.

